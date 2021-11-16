11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı

Hindistan'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan sansasyonel olay hala duyanlarda şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Hindistan'ın kuzeydoğusunda birkaç yıl önce yaklaşık 60 filden oluşan devasa fil sürüsü, çorak araziden geçerken görüntülendi. İlk başlarda fil sürüsünde herhangi bir gariplik yoktu ve yollarına devam ediyorlardı. Fakat fil sürüsü, Ranchi şehrine yaklaşık 160 km uzaklıktaki Chatra bölgesine geldiğinde herkesin garibine giden bir durum yaşandı.

DAVRANIŞLARI ENDİŞELENDİRDİ

Sürüden ayrılan bir fil, 59 arkadaşının yola devam etmesine rağmen yola devam etmedi ve başında durduğu bir noktada çukur kazmaya başladı. Bu sırada tüm köy de filin hortumuyla çukuru kazmasını izledi. Ancak kimse korkudan kızgın filin yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.

CESARET EDİP YANINA YAKLAŞTI

Köylülerden biri tüm cesaretini toplayıp filin yanına gitmeye karar verdi. Bir süre yürüdükten sonra hayvana yaklaşmayı başardı. Fakat hala çukurda ne olduğunu göremiyordu. Adamın yanına yaklaştığını fark eden fil, kendisini kaybetti ve bir anda saldırganlaşmaya başladı. Filin kendisini ezmesinden korkan adam, yeniden köylülerinin yanına döndü.

FİLİN SİNİRLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Adamın yanlarına dönmesinin ardından tüm köylüler "Orada ne var" diye sordu ancak adam bu soruya yanıt veremedi. Çünkü fil çok sinirliydi ve çukura yaklaştırmamıştı. Cesur adam, köylülerine dönerek, "Çok sinirli, çukura yaklaştırmadı. Başka bir yol bulmalıyız" cevabını verdi.

BAZEN BİR ADIM GERİ GİDİYORDU

Filin neden böyle yaptığı gizemini korumaya devam etti. Bazen tek ayağı üzerinde yere inip geri kalkan fil, bazen de bir adım öne bir adım geri giderek hortumunu yeniden toprağa daldırmayı başardı. Olay giderek daha da heyecanlı ve merak dolu bir hal alıyordu.

YORGUNLUKTAN ÖLECEK HALE GELDİ

Kızgın fil, çukur kazmaktan dolayı yorgun düştü ve neredeyse ölecek hale geldi. Çünkü tam 11 saattir çukur kazıyordu ve hiç ara vermemişti. Filin bu çabası, köylüleri daha da heyecanlandırdı. Herkes, çukurdan ne çıkacağını merak ediyordu.

ACIKMASINI FIRSAT OLARAK KULLANDILAR

Filin yorgunluğunu yanı sıra çok ciddi şekilde acıktığı görüldü. Çünkü bir filin doyması için günde en az150 kilo yemeğe ihtiyacı vardı. Filler ancak bu kadar yemeği yedikten sonra enerjilerini toplayabiliyorlardı. İşte köylüler tam da bu durumu fırsat bilerek bir kasa muzu ve çeşitli yiyecekleri filin olduğu yeregetirdiler.

DURMAYA NİYETİ YOKTU

Görünen oydu ki bu fil günlük gereksinimlerini getirmekle ilgilenmiyordu ve görevine odaklanmıştı. Filin durmaya da niyeti yok gibiydi. Arada bir yorgunlukla geriye sendeliyor olsa da yanına yaklaşmak hâlâ daha çok tehlikeliydi. Jitendra file yardım etmek için bir plan yapmaları gerektiğini biliyordu.

KÖYLÜLER PLAN KURDU

Sonunda Jitendra ve diğer köylüler bir araya geldiler ve bir beyin fırtınası yaptılar. Yerdeki deliğe bir bakmalarını sağlayacak bir plan oluşturdular. Yarım saat sonra ne yapacaklarına karar vermişlerdi. Köylüler, hayvanın dikkatini kısa süreli de olsa başka bir yöne çekmek için ona bir kamyon dolusu lezzetli yemekler getirmeye karar verdi.

SONUNDA YEMEĞİ YEMEYE GİTTİ

Bir kamyon dolusu yiyeceği kazdığı çukurun uzağına döktüler. Fil yemeği gördü! Etrafındaki köylülere hiç dikkat etmeden kamyon dolusu meyveye doğru yöneldi. Köylülerin planlarını hayata geçirme ve çukurda ne olduğunu görme vakitleri gelmişti. Fil sonunda yemeğini yemeye gitmişti.

ÇUKURA BAKINCA NELER OLDUĞUNU ANLADILAR

Köylüler sonunda çukurda ne olduğuna bakabilirdi. Ancak Jitendra bir anda çukura koşarlarsa filin panik olacağını ve saldırgan davranacağını biliyordu. Bu yüzden çukura yavaşça yaklaştılar. Köylüler çukurun içinde ne olduğunu gördüklerinde neler olduğunu da anladılar.

YAVRUSU ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ

Yavru bir fil çukura düşmüştü ve geri çıkamıyordu. Meğer anne fil başından beri yavrusunu kurtarmaya çalışıyordu. Köylüler anne filin yardımından çok zararının dokunduğunu fark ettiler. Görünüşe göre anne fil çocuğunu çıkartmaya çalışırken deliğe daha fazla çamur itiyor ve yavrusunu daha da fazla çamurla kaplıyordu.

KÜÇÜK FİLİN HAYATI RİSKE ATILMADI

Köylüler vakitlerinin kısıtlı olduğunun farkındaydılar. Anne fil neler olup bittiğini fark ettikten sonra yardım edemeyeceklerdi. Dahası, anne fil ittiği toprakla yavrusunu öldürecekti. Hemen bir çözüm bulmaları lazımdı. Köylüler ne olursa olsun müdahale etmedikleri taktirde küçük filin sonunun iyi olmayacağının farkındaydılar.

KUM YIĞINI ENGEL OLUŞTURUYORDU

Jitendra anne fil yemeğini yemekle meşgulken köylülerin ne yaptığını anlattı. Tek amaçları kuyunun yanında bulunan ve bebeğini kurtarmasını zorlaştıran kum yığınını kaldırmaktı. Kum yığınının gitmesiyle annenin bebeği kurtarabileceğini umuyorlardı. Anne fil henüz dönmediğinden kesin bir şey söylemeleri zordu. Tek yapabilecekleri beklemek ve en iyisini ummaktı.

11 SAATLİK MÜCADELE

Planlarının işe yarayıp yaramadığını merak eden köylüler anne filin yavrusuna dönebilmesi için kamyonu uzaklaştırdılar. Kum gittiği için artık anne filin yavrusunu kurtarması daha kolaydı. Yorucu bir 11 saatin ardından anne bebek sonunda hortumunu zavallı bebeğinin etrafına dolamayı başardı.

YAVRU FİL KURTARILDI

Ufaklığın her tarafı çamur kaplıydı! Birkaç güçlü çekişin ardından anne fil yavrusunu kurtarmayı başardı! Köylülerin hepsi derin bir nefes aldı. Emekleri meyve vermişti. Anneye ve şanssız yavrusuna yardım etmeyi başarmışlardı. Artık annenin endişelenmesine gerek yoktu.

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