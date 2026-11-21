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ABD'nin Florida eyaletinde plastik cerrah Tomasz Kosowski, avukat Steven Cozzi'yi öldürmekten idam cezasına çarptırıldı. 41 yaşındaki avukatın cesedi, 2023 yılında ortadan kaybolmasından bu yana bulunamadı. Savcılık, doktorun cinayeti hukuk bürosunda işlediğini ve cesedi bir çöp konteynerine atarak izleri yok etmeye çalıştığını ortaya koydu.

HUKUK BÜROSUNDA KAYBOLDU

ABC News'in haberine göre olay, Mart 2023'te Florida'nın Largo kentinde meydana geldi. 41 yaşındaki avukat Steven Cozzi, çalıştığı hukuk bürosuna gittikten sonra ortadan kayboldu. Ofiste yapılan incelemede Cozzi'nin cep telefonu, cüzdanı ve anahtarlarının masasında kaldığı, bilgisayarında ise açık bir çalışma dosyası bulunduğu belirlendi.

Soruşturmada şüpheler, Cozzi ile daha önce hukuki anlaşmazlık yaşayan plastik cerrah Tomasz Kosowski üzerinde yoğunlaştı. Kosowski'nin, temsil ettiği müvekkiller aracılığıyla doktorla maddi konularda anlaşmazlık yaşayan avukatla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Tomasz Kosowski

KAN İZLERİ VE GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Savcılık, Kosowski'nin 21 Mart 2023'te Cozzi'yi hukuk bürosunun tuvaletinde öldürdüğünü ileri sürdü. Soruşturmada tuvalette, doktorun kullandığı kamyonette ve evinin garajında Cozzi'ye ait kan ve DNA izleri bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Kosowski'nin avukatın kaybolduğu gün hukuk bürosuna büyük bir kutuyla girdiği, saatler sonra ise ağır bir el arabasını dışarı çıkardığı tespit edildi.

Savcılığa göre doktor, Cozzi'nin cesedini el arabasıyla taşıyarak kamyonetine yükledi ve daha sonra bir çöp konteynerine bıraktı. Konteynerden alınan çöplerin bir çöp depolama sahasına götürüldüğü belirlendi. Yetkililer, çöplerin sıkıştırılması nedeniyle cesedin bulunmasının son derece zorlaştığını açıkladı.

280 BİN DOLAR NAKİT VE PARALİZAN İLAÇ BULUNDU

Kosowski'nin yakalandığı sırada üzerinde yaklaşık 280 bin dolar nakit para, maskeler, koli bantları, silahlar, kurşun geçirmez yelek, kolluk kuvvetlerine ait armalar ve kas gevşetici felç edici etkisi bulunan süksinilkolin adlı ilaç bulundu.

Doktorun evinde yapılan aramada ise yaklaşık 200 silah ele geçirildi. Soruşturma kapsamında telefon kayıtları, internet aramaları ve güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak dosyaya girdi.

KENDİSİNİ SAVUNDU AMA İDAM CEZASINDAN KURTULAMADI

47 yaşındaki Kosowski, yargılama sırasında avukat tutmak yerine kendisini savunmayı tercih etti. Eylül 2026'da görülen davada hâkim, birinci derece cinayet suçundan hüküm kurdu.

20 Kasım'da gerçekleştirilen ceza duruşmasında ise Florida'daki mahkeme, Kosowski'nin idam edilmesine karar verdi. Hâkim Joseph Bulone, cinayetin soğukkanlılıkla, hesaplanarak ve önceden planlanarak işlendiğini belirterek ağırlaştırıcı nedenlerin sanık lehine değerlendirilen unsurlardan daha baskın olduğuna hükmetti.

Cozzi'nin eşi Michael Montgomery ve ailesi, cesedin hâlâ bulunamamış olmasının acısını yaşadıklarını mahkemede dile getirdi. Kosowski'nin karara karşı temyiz yoluna başvurabilmesi için kendisine kamu avukatı atanmasına karar verildi.