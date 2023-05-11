Zülkif Dağlı Haberleri - Zülkif Dağlı Kimdir - Haberler

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Zülkif Dağlı Haberleri

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Zülkif Dağlı

Zülkif Dağlı Biyografisi

Doğum YeriBurdur / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1965 / 1.01.1900

Zülkif Dağlı Kimdir ?

1965 yılında Burdur'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Uşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat Kaymakamı, 1999-2002 yılları
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Vali Dağlı'dan kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

Vali Dağlı'dan kolluk kuvvetlerine başarı belgesi

Zülkif Dağlı - 11.05.2023
Vezirköprü Karma OSB'de ilk kararlar alındı

Vezirköprü Karma OSB'de ilk kararlar alındı

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Vali Dağlı: "Tekkeköy OSB'nin mülkiyet sorunu kalmadı"

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Bağımlılıkta mücadelede güç birliği

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Bağımlılıkta mücadelede güç birliği

Bağımlılıkta mücadelede güç birliği

Zülkif Dağlı - 27.04.2023
112'deki asılsız çağrılar yüzde 50 azaldı

112'deki asılsız çağrılar yüzde 50 azaldı

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Samsun Valisi Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, depremzedelerle bir araya geldi

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nı geçen yıl 1 milyon 228 bin yolcu kullandı

Zülkif Dağlı - 18.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zülkif Dağlı kimdir? Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zülkif Dağlı kimdir? Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi!

Zülkif Dağlı - 26.12.2022
Samsun haber: Samsun protokolü kırmızı çizgiyi çekti

Samsun haber: Samsun protokolü kırmızı çizgiyi çekti

Zülkif Dağlı - 29.09.2022
Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlere ekmek kapısı oldu

Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlere ekmek kapısı oldu

Zülkif Dağlı - 28.09.2022
Vali Dağlı, kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Vali Dağlı, kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu

Zülkif Dağlı - 27.09.2022
Kantin denetimine katılan Vali Dağlı'dan kantinciye uyarı: 'Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun'

Kantin denetimine katılan Vali Dağlı'dan kantinciye uyarı: "Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun"

Zülkif Dağlı - 27.09.2022
Samsun gündem haberleri: Samsun'da 9 ayda 3 milyon 321 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun gündem haberleri: Samsun'da 9 ayda 3 milyon 321 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildi

Zülkif Dağlı - 21.09.2022
Samsun haber: Havza OSB'de 10 milyon liralık yatırım için yer tahsisi

Samsun haber: Havza OSB'de 10 milyon liralık yatırım için yer tahsisi

Zülkif Dağlı - 21.09.2022
Gıda OSB'nin altyapısı 2 aya tamam: Yatırımcıdan yoğun talep

Gıda OSB'nin altyapısı 2 aya tamam: Yatırımcıdan yoğun talep

Zülkif Dağlı - 19.09.2022
Samsun gündem: Havza'da Hacı Ali-Elmas Hatun Acar Camisi'nin temeli atıldı

Samsun gündem: Havza'da Hacı Ali-Elmas Hatun Acar Camisi'nin temeli atıldı

Zülkif Dağlı - 17.09.2022
Vali Dağlı: 'Samsun'da 4 yeni yük deposunun inşaat çalışmaları 2022 yılının sonunda tamamlanacak'

Vali Dağlı: "Samsun'da 4 yeni yük deposunun inşaat çalışmaları 2022 yılının sonunda tamamlanacak"

Zülkif Dağlı - 15.09.2022
Samsun haber | Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı

Samsun haber | Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı

Zülkif Dağlı - 09.09.2022
Son dakika haber | Vali Dağlı'dan kaza açıklaması: '21 yaralımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yok'

Son dakika haber | Vali Dağlı'dan kaza açıklaması: "21 yaralımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yok"

Zülkif Dağlı - 08.09.2022
Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak

Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak

Zülkif Dağlı - 08.09.2022
OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı

OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı

Zülkif Dağlı - 08.09.2022
Samsun gündem: Vali Dağlı, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu

Samsun gündem: Vali Dağlı, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu

Zülkif Dağlı - 07.09.2022
Samsun haber! Samsun'da eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Samsun haber! Samsun'da eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Zülkif Dağlı - 06.09.2022
Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi

Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi

Zülkif Dağlı - 05.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret

TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret

Zülkif Dağlı - 05.09.2022
Samsun gündem haberi... Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi

Samsun gündem haberi... Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi

Zülkif Dağlı - 04.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi (2)

TEKNOFEST KARADENİZ'de dereceye giren takımlara ödülleri verildi (2)

Zülkif Dağlı - 04.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi

Zülkif Dağlı - 02.09.2022
Vali Dağlı: ' TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var'

Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var"

Zülkif Dağlı - 01.09.2022
Samsun haber... Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi

Samsun haber... Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi

Zülkif Dağlı - 01.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

Zülkif Dağlı - 26.08.2022
Samsun haber! TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi

Samsun haber! TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi

Zülkif Dağlı - 24.08.2022
Samsun gündem: Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti

Samsun gündem: Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti

Zülkif Dağlı - 23.08.2022
Samsun gündem haberleri | Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj Açıklaması

Samsun gündem haberleri | Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj Açıklaması

Zülkif Dağlı - 22.08.2022
Samsun haber... Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

Samsun haber... Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

Zülkif Dağlı - 13.08.2022
Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST'in tüm gençlerde kalıcı izler bırakacağını söyledi

Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST'in tüm gençlerde kalıcı izler bırakacağını söyledi

Zülkif Dağlı - 12.08.2022
Samsun haberleri... Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

Samsun haberleri... Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

Zülkif Dağlı - 09.08.2022
Son dakika haberi: Samsun'da orman yangınları ve boğulma tedbirleri gözden geçirildi

Son dakika haberi: Samsun'da orman yangınları ve boğulma tedbirleri gözden geçirildi

Zülkif Dağlı - 08.08.2022
Samsun haber: Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

Samsun haber: Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

Zülkif Dağlı - 08.08.2022
Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi

Zülkif Dağlı - 03.08.2022
Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Zülkif Dağlı - 02.08.2022
Çarşamba Karma OSB'de temel atma

Çarşamba Karma OSB'de temel atma

Zülkif Dağlı - 27.07.2022
Vali Dağlı: 'Tedbir ve koordinasyonla can ve mal kayıpları en aza indirilebilir'

Vali Dağlı: "Tedbir ve koordinasyonla can ve mal kayıpları en aza indirilebilir"

Zülkif Dağlı - 27.07.2022
AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan Demir'den Vali Dağlı'ya ziyaret

AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan Demir'den Vali Dağlı'ya ziyaret

Zülkif Dağlı - 26.07.2022
OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı

OMÜ Bağımlılıkla Mücadelede Dinî Liderler Eğitimi Kapanış Programı

Zülkif Dağlı - 22.07.2022
Bafra'da mahalle muhtarları toplantısı

Bafra'da mahalle muhtarları toplantısı

Zülkif Dağlı - 21.07.2022
Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları sürüyor

Zülkif Dağlı - 06.07.2022
Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi

Samsun'da ormanlara girişlere kısıtlama getirildi

Zülkif Dağlı - 06.07.2022
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