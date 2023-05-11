Zülkif Dağlı Haberleri - Zülkif Dağlı Kimdir - Haberler

Zülkif Dağlı Haberleri
Zülkif Dağlı haber, Zülkif Dağlı son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Zülkif Dağlı Biyografisi
Zülkif Dağlı Kimdir ?
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Zülkif Dağlı kimdir? Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi!
Vali Dağlı, kantin denetiminde tostun fiyatını yüksek içindeki peynir dilimlerini de ince buldu
Kantin denetimine katılan Vali Dağlı'dan kantinciye uyarı: "Sen kendi çocuğuna bu kadar az mı veriyorsun"
Samsun gündem haberleri: Samsun'da 9 ayda 3 milyon 321 bin 240 sentetik ecza hap ele geçirildi
Vali Dağlı: "Samsun'da 4 yeni yük deposunun inşaat çalışmaları 2022 yılının sonunda tamamlanacak"
Samsun haber | Samsun Çarşamba Havalimanını 8 ayda 841 bin 427 yolcu kullandı
Son dakika haber | Vali Dağlı'dan kaza açıklaması: "21 yaralımızın hiçbirinin hayati tehlikesi yok"
Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak
Samsun haber! Samsun'da eğitim öğretim yılı öncesinde değerlendirme toplantısı yapıldı
Samsun gündem haberi... Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'e güzel bir final yaptıklarını bildirdi
Samsun haber! TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi
Samsun gündem haberleri | Samsun Valisi Dağlı'dan, TEKNOFEST öncesi esnafa mesaj Açıklaması
Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST'in tüm gençlerde kalıcı izler bırakacağını söyledi
Son dakika haberi: Samsun'da orman yangınları ve boğulma tedbirleri gözden geçirildi
Samsun gündem haberleri... Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi
Vali Dağlı: "Tedbir ve koordinasyonla can ve mal kayıpları en aza indirilebilir"