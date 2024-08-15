Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, devletin milleti için var olduğunu belirterek, "Bu itibarla kamu görevlileri olarak, milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kentteki kanaat önderlerinden Nurettin Aksoy ve Sultan Kümbet ile bir araya geldi. İlk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesini ziyaret eden Vali Dağlı, burada Dernek Başkanı Nurettin Aksoy'dan vakfın çalışmaları ve yapımı devam eden cemevi inşaatı hakkında bilgi aldı. Daha sonra vakıf bahçesindeki vatandaşlarla sohbet eden Vali Dağlı, son olarak cemevi inşaatını inceledi.

Vali Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, "Sayın valimize inşaatımız, vakfımız ve etkinliklerimizle ilgili bilgiler verdik. Sayın valimize destekleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ziyaretleri ile bizleri onurlandırdılar" dedi.

"Kamu görevlileri olarak bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellefiz ve bunu da en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız" diyen Vali Dağlı, "Bu hizmetlerimizi yaparken de vatandaşlarımıza, insan onuruna yakışır bir şekilde davranmak durumundayız. Bu konudaki ilkemiz şudur; Kendimiz, eşimiz, çocuklarımız, annemiz veya babamız bir resmi daireye gittiğinde, onlara nasıl davranılmasını istiyorsak, bizlerin de vatandaşlarımıza o şekilde davranmasıdır. Bir kişi konuştuğu zaman sadece tek taraflı konuşma olur. Ama iki kişi karşılıklı konuştuğu zaman bu fikir alışverişi olur. Karşılıklı anlaşma da ancak bu şekilde sağlanır. Bütün sıkıntılar aslında insanların birbirini tanımamasından, birbirlerini anlamamasından kaynaklanıyor. Hedefimiz; halkımıza daha fazla hizmet etmek, aziz milletimizi hizmetlerin en güzeliyle buluşturmak, sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarını çözmek, onlarla sohbet etmek, onların sofralarında oturmak, onların huzurunu temin etmek, yaşam standartlarını daha da yükseltmektir, tüm çabamız budur, bunun için çalışıyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmet götürürken 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu nedenle, kamu kurumlarına gelen vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ve onlardan aldığımız dualar bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Keser ve protokol üyeleri hazır bulundu. - ÇORUM