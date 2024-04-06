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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimine katıldı

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan Samsun- Ankara kara yolunda polis ekiplerince yürütülen trafik denetimine katıldı.

Dağlı, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Sürücülere ehliyet kemeri kullanımı ve hız sınırı kurallarını hatırlatan Dağlı, seyir halinde cep telefonu kullanmamaya özen gösterilmesini istedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Dağlı, çocuklara da oyuncak verdi.

Dağlı, gazetecilere, Çorum'un önemli bir geçiş noktası olması nedeniyle bayram dönemlerinde trafik yoğunluğunun üç katına kadar artabildiğini söyledi.

Vatandaşların güvenle seyahat etmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Dağlı, sürücülerin trafikte kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla dron, radar ve alkolmetre ile ana arterlerde yoğun trafik denetimi yapılacağını anlattı.

Kentin huzur ve güveni için son bir ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca birçok çalışma yapıldığını vurgulayan Dağlı, huzur operasyonları ve şok uygulamalarda 149 bin 852 kişinin GBT kayıtlarının incelendiğini, hakkında yakalama kararı bulunan 519 kişinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını aktardı.

Dağlı, denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca, 44 tüfek, 19 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini, yönetmeliklere uygun olmayan 10 bin 503 araç veya sürücüsüne idari para cezası uygulandığını, 492 aracın trafikten men edildiğini kaydetti.

Uyuşturucu ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanununa muhalefet suçlarından 107 kişiye adli işlem yapıldığını, 12 kişinin tutuklandığını anlatan Dağlı, 4 DEAŞ üyesi ile 2 FETÖ üyesinin de yakalandığını dile getirdi.

Dağlı, Ramazan Bayramı süresince jandarma ve emniyet teşkilatından 1281 personelin trafik ve asayiş hizmetlerinde görev yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Samsun Ankara Çorum Güvenlik Trafik Politika Güncel Haberler

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