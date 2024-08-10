Çorum Valisi Bağımlılıkla Mücadeleye Devam Edileceğini Açıkladı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, başta uyuşturucu olmak üzere her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, bağımlılıkla mücadele de yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Dağlı, toplantının stratejik iş birliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve bağımlılıkla mücadelede kalıcı adımlar atarak sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi gerektiğini ifade etti.

Dağlı, bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerimize, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil, herkese büyük görevler düştüğünü sözlerine ekledi. - ÇORUM