Üye Girişi
Haberler

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.

Eşi Nurgül Dağlı ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Vali Dağlı, 1033 numaralı sandıkta oy kullandı.

Dağlı, gazetecilere, Çorum'da oy kullanma heyecanının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dağlı, "İlimizde 977 bina ve okulda oy kullanma işlemi var. 1791 sandıkta oy verme işlemi var. 406 bin 838 vatandaşımız oylarını kullanıyor. Bir merkez ilçe belediye başkanlığı, 13 ilçe, 2 belde belediye başkanlığı, 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarımız için oy kullanma devam ediyor." dedi.

Seçimde olumsuz bir durum yaşanmadığına dikkati çeken Dağlı, "Çorum ilimizde sükunet var. Huzur içinde vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam ediyor. Temennimiz güvenlik güçleri, devlet olarak tüm birimlerimizle, ekiplerimizle herhangi sorun yaşanmadan oy verme işleminin sona ermesi. Ardından sayımların da sağlıklı şekilde yapılması suretiyle vatandaşlarımızın sonuçları görmesi. Bu anlamda bir sorun yaşanmayacağını temenni ediyoruz. İnşallah Çorum için, Çorum'da yaşayan hemşehrilerimiz için, ülkemiz için hayırlı hizmetlere, hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Dağlı, seçimle ilgili bütün kurumların görevlerinin başında olduğunu, gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Bahçelievler Çorum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Bingöl Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bingöl'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? 2024 Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu? Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak? EHLİYET, PASAPOST, EVLİLİK CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI? Hangi belgeler ile oy kullanılmaktadır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title