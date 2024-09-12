Çorum Valisi, Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, son aylarda dolandırıcılık olaylarının artışına dikkat çekerek, internet, telefon ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Valilikte düzenlenen ağustos ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, emniyet ve jandarma birimlerince yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 52, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 16 olmak üzere toplam 68 sitenin erişiminin engellendiğini açıkladı. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 58 URL adresinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşın mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 78 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılarak, ilgili birimlere bildirimde bulunulduğunu belirtti.

Kolluk kuvvetleri tarafından 5 bin 583 adet devriye faaliyeti, 298 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 37 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini anlatan Vali Dağlı, "Bu uygulamalar ilçelerimizde emniyet ve jandarmamız ortaklığında yapılmaktadır. Bu uygulamalarda 190 bin 345 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 233 şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde eylül ayı içerisinde 2 bin 335 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 2 bin 144'ü aydınlatılmıştır. 191 olayın aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 25 şahısın tamamı bulunmuştur. 37 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Yürütülen çalışmalarda 44 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 15 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 4 bin 920 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir" dedi.

Emniyet ve jandarma trafik birimlerince yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Dağlı, "Yapılan uygulamalar da 98 bin 375 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 25 bin 628 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 641 araç trafikten men edilmiştir" dedi.

Zehir tacirleriyle etkin mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız devam ettiğinin altını çizen Dağlı, "Narkotik ve KOM birimlerimizce geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Her okulumuzda emniyet ve jandarma irtibat görevlisi bulunmaktadır. Bunlar okul idarelerimizle yakın çalışmaktadırlar. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, elektronik sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Okul önleri ve çevresinde başta Motosikletli Asayiş Timleri ile Narkotimler olmak üzere okul çevrelerinde bulunan internet kafe, oyun salonları, büfeler gibi işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimler aralıksız yapılacaktır. İl genelinde bulunan okullarımızın tamamına yakınında güvenlik kamerası bulunmakta olup, güvenlik kamerası bulunmayan 35 okulumuza da takılma çalışmaları devam etmektedir. Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimleri kolluk birimlerimizce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılacaktır. Okul kantinlerinde fahiş fiyat, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen denetimleri, ilgili birimlerimiz tarafından eğitim-öğretim süresince yapılacaktır. Okul bahçelerine araç girişine izin verilmeyecek, okul idaresi tarafından gerekli kontroller titizlikle yapılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli olarak 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi' kapsamında uygulamalı eğitim faaliyetleri planlanmış olup, eğitimler eğitim-öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak okul servis aracı şoförlerine yönelik yoğun bir şekilde eğitim programları düzenlenecektir. İlgili birimlerimizin uzmanları tarafından öğrencilerimize yönelik 'kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, yine okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik olarak "uyuşturucu/uyarıcı madde' konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri planlanmış olup, bu faaliyetler eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecektir. İlimiz genelinde eğitim-öğretime başlayan öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm tedbirler ve yapılan planlamalar kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle icra edilecektir" dedi.

"Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gidilecek"

Suç ve suçluların üzerine kararlıkla gidileceğini açıklayan Vali Dağlı, "Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK'larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da hazır bulundu. - ÇORUM