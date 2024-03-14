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Çorum Valisi Gençleri Geleceğe Hazırlamak İstiyor

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, iyi yetişmiş bir gençliğin Türkiye'yi dünyanın en önemli aktörü haline getireceğini söyledi. Vali Dağlı, Kredi Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kamu kurumları olarak amaçlarının gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamak olduğunu belirterek, iyi yetişmiş bir gençliğin Türkiye'yi dünyanın en önemli aktörü haline getireceğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimizle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında öğrencilerle sohbet eden Valimiz Dağlı, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

Gençleri milli manevi değerlerine sahip, araştıran, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek istediklerini dile getiren Vali Dağlı, "Bunun için başta ilgili kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek projeler hayata geçiriyoruz. Bütün amacımız siz gençlerimizi hem ruhen, hem de bedenen daha iyi hazırlamak. İyi yetişmiş gençlik, inşallah gelecekte bu ülkeyi dünyanın en önemli aktörü haline getirecektir" dedi.

"Bugün iftar soframız sizlerle şenlendi" diyen Vali Dağlı, "Milletimizin devletimize emaneti olan siz değerli yavrularımızı kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz ve sizlerin mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak görüyoruz. Sizlerin en iyi şartlarda yaşamınızı devam ettirmeniz ve eğitimlerinizi tamamlayarak hayata en iyi şekilde hazırlanmanız için gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki inşallah sizler de gelecekte güzel yerlerde bu toplum için faydalı işler yapan, kendi hayatında başarıdan başarıya koşan insanlar olacaksınız" şeklinde konuştu.

İftar programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve KYK yöneticileri ve çalışanlarda katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kredi Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Türkiye İftar Yerel Politika Güncel Haberler

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