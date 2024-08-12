Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

(ÇORUM) - Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, "Gümrük kaçağı 819 tane cep telefonu, yine ilginç mesela bin 716 kilogram sahte bal ele geçirildi, balın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 63 tane Roma dönemine ait sikke yine 21 tane el yazması eser, kil tablet ve benzeri tablet. Dedektör var 12 tane yine kazı malzemeleri var ve bunlarla ilgili mücadelemiz sürüyor" dedi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda son bir yılı değerlendirdi. Dağlı, şunları söyledi:

"Bir yıllık süre zarfında 21 bin 913 olaya müdahale edilmiş emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından. Bunlardan 20 bin 733'ü aydınlatılmış yani aydınlatma oranı yüzde 96. Yine 61 binin üzerinde devriye faaliyeti yapılmış, 2 bin 712 sabit-seyir halinde uygulama yapılmış. 45 adet geniş katılımlı huzur uygulaması yapılmış. Tabi bir yılda ne kadar aranan şahsı yakaladığımızı düşündüğümüzde 4 bin 815 aranan şahıs yakalandı emniyet ve jandarma birimlerimizce. Bunlardan bin 184'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine kayıplar oluyor ara ara bildiğiniz gibi 312' de kayıp şahıs bulundu. Bu çalışmalarda 558 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Takip ediyorsunuz son birkaç aydır tabanca işi çözüldü. Birkaç aydır tabanca işi yok. Biraz daha kuru sıkıya döndüğünü biz biliyoruz. Tüfek de azaldı. Çünkü Emniyetin, jandarmanın gereğini yaptığını herkes biliyor artık. Bu açıdan önemli bir noktaya geldik ama biz bir yıldır 558 tane tabancayı ele geçirdik ve onları müsadere ettik. 550 tane yine av tüfeği yakalanmış oldu. 221 kuru sıkı tabanca ki o da yasak bildiğimiz gibi, yine fişek mermi bunlarda epey hatırı sayılır rakam olarak var.

"8 bin 302 okul servis aracı denetlendi"

Bu uygulamalarda bir yıldır 1 milyon 191 bin 873 araç denetlenmiş. Bu önemli bir rakam ve 308 bin 518 araca idari ve adli cezalarının uygulandığını görüyoruz. 4 bin 180 araç trafikten men edilmiş kurala uymayan bunlarda modifiye araçların sayısının fazla olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz modifiye araçlar da hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Bazen ara ara belki ara sokaklarda kaçak göçek tek tük olabilir ama genel itibariyle baktığımızda modifiye araçlarda yani sizlere ve halkımıza sıkıntı oluşturan modifiye araçların da neredeyse bitme noktasına geldiğini biliyoruz. Yine okul servisleri, okul döneminde bunlarla ilgili gerek emniyet gerek jandarma çalışmalarını yaptı ve 8 bin 302 okul servis aracı denetlendi. Yani bu şu demek; bir servis aracı en az 10'un üzerinde denetlenmiş manasına geliyor. Kaldı ki servisçiler odası ile de yakın çalışıyoruz. Hem denetleme hem de bilgilendirme yapıyoruz. Araçlar durdurulduğunda aslında şoförlere bilgilendirme yapılıyor. Bu denetleme bu. Denetleme dendiği zaman bu hemen ceza değil. Ceza en son çare.

"Sentetik ecza en büyük sorunumuz"

Yine uyuşturucu ile mücadelede yine bilgilendirmek için 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile 2 bin 72 anneye ulaşılmış ve 4 bin 410 gencimize 'Narko Gençlik' projesiyle ulaşıldığını görüyoruz. Tabi uyuşturucu anlamında da bulunan malzemeler var. 6 bin 500 gram metamfetamin bildiğiniz gibi son 2 yıldır metamfetamine daha çok döndü. Bonzai ve benzeri şeyler azaldı. 6 bin 500 gram metamfetamin yakalanmış 5 bin gram kubar esrar, 5 bin 128 gram bonzai. Extacy var yine tabi burada sentetik eczaya döndüğünü hepimiz biliyoruz. Sentetik ecza en büyük sorunumuz şu anda. 93 bin 417 tane sentetik ecza yakalanmış. 4 bin 900 yine skunk dediğimiz esrar eroin maddesi, yine extacy, hint keneviri tabi bunların kullanma aparatları bulunuyor 110 tane kullanım aparatı bulunmuş. Gümrük kaçağı sigaralar, tütünle mücadele aynı şekilde sıkıntı bildiğiniz gibi açık tütün bildiğiniz gibi yasak. Ama bunu yapanlara karşı da mücadele devam ediyor. Tabi makaron sigara, yapma sigaraya dönüş oluyor zaman zaman 1 milyon 150 bin adet makaron sigara yakalandı bulundu. Yine 294 binin üzerinde boş makaron sigara yani doldurulmamış sigara bulundu. Yine elektronik sigaralar. 3 bin 635 litre fermente içki yani kaçak alkolde var ara ara bunu biliyoruz. 3 bin 635 litre 354 şişe yine kaçak alkollü içki yine 5 bin 543 litre kaçak alkol yakalananlar bunlar.

"Bin 716 kilogram sahte bal ele geçirildi"

Gümrük kaçağı 819 tane cep telefonu yine ilginç mesela bin 716 kilogram sahte bal ele geçirildi, balın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Evet 63 tane Roma dönemine ait sikke yine 21 tane el yazması eser, kil tablet ve benzeri tablet. Dedektör var 12 tane yine kazı malzemeleri var muhtelif tabi bunlarla ilgili mücadelemiz sürüyor. Tabi bahis konusu var. Bahis ile ilgili Kargı Merkezli İstanbul'a ve Türkiye'nin pek çok iline yaygınlaşan çalışma var bildiğiniz gibi jandarmamızın yürüttüğü tabi bu büyük bir çalışmaydı. Burada 32 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bu çalışmadan sadece 6 tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalışma güzel yapıldı 24'ü tutuklandı. Bu büyük rakamdı. Burada 10 tane çeşitli markalarda araç, 5 tane daire, 22 tane tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe, 1 milyar 292 milyon 611 bin liralık da hesaba ve paraya da el konulmuş oldu. Yani büyük rakamlı bir bahis çetesiydi bu. Tabi bunlarla ilgili 136 tane kişi bağımlılıkla ilgili tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş oldu. 136 kişi tutuklandı. Terörle mücadele ile ilgili çalışmalar yine devam ediyor. FETÖ'ye dönük çalışmalarda 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine DEAŞ'dan 49 kişi yakalanarak adli işlem yapıldı haklarında. 596 tane düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalarda devam ediyor."

Vali Dağlı, konuşmasının ardından ANKA Haber Ajansı muhabirinin "Okulun birisinde yabancı uyruklu vatandaşların bir okul müdürüne saldırısı olmuştu. Saldırı yapan 2 kişi kayıptı bunlar yakalandı mı? Gerekli ceza uygulandı mı? Son durum nedir?" sorusu üzerine, durumu İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan açıklamasını istedi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Şahıslar kaçak yollardan yurt dışına çıktılar" dedi. Vali Dağlı ise, "Onlar yurt dışına çıktı bir daha da girmesi mümkün değil" diye konuştu.