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Çorum Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri Vali Dağlı'yı ziyaret etti

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Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi. Vali Dağlı, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.

Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İsmail Yağbat ve yeni Yürütme Kurulu Üyeleri Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti.

Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Engelli Meclisi Başkanı Neslihan Hüsülüoğulları, Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın ve Yürütme Kurulu Üyeleri Yılmaz Kılcı, Soner Buğdaylı, Firdevs Yalçın, Metin Kaşar, Gamze Güzel, Hatice Kayadibi, Yusuf Canbolat ve

Hasan Kiraz, Çorum için hazırladıkları projeler hakkında Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya bilgiler verdi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İsmail Yağbat ve yeni Yürütme Kurulu Üyelerini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat ziyarette yaptığı konuşmada, "Ortak akılla şehrimizi birlikte yönetmek için çalışıyoruz. Toplumun bütün kesimleri ile birlikte Çorum için projeler hazırlıyor, şehrimizin geleceğini birlikte planlıyoruz. Yürütme Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimiz hazırlanan projelerin hayata geçmesi için büyük çaba sarf ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla her zaman istişare ederek çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu şehri daha güzel yerlere getirmede herkesin bir tuğlası olacak" dedi.

Vali Dağlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı Kent Konseyi Yerel Politika Güncel Haberler

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