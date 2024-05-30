Çorum Valisi Mert İlbars'ı Tebrik Etti

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bakü'de düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında 60 kg grekoromen stilde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli sporcu Mert İlbars, antrenörü Çelebi Bayır ve İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş'ı makamında kabul etti.

Final müsabakasında parmağı kırılmasına rağmen Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Avrupa şampiyonu olan milli sporcuyu tebrik ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Dağlı, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ÇORUM