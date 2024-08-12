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Çorum'da Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 96'ya Ulaştı

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte suç aydınlatma konusunda yüzde 96 seviyesine ulaşıldığını bildirdi. Vali Dağlı, kentte bir yılda huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte suç aydınlatma konusunda yüzde 96 seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Vali Dağlı, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, kentte bir yılda huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çorum'da görev yaptığı bir yılda emniyet ve jandarma birimlerince 21 bin 913 olaya müdahale edildiğini belirten Dağlı, "Bunlardan 20 bin 733'ü aydınlatıldı. Suç aydınlatma konusunda yüzde 96 seviyesine ulaşıldı." dedi.

Kentte 60 binin üzerinde devriye, huzur operasyonu ve denetim yapıldığını dile getiren Dağlı, bu çalışmalarda 4 bin 815 aranan şahsın yakalandığını, 1184'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, hakkında kayıp ihbarı yapılan 310 kişinin de bulunarak ailesine teslim edildiğini kaydetti.

Dağlı, denetimlerde 558 ruhsatsız tabanca, 550 av tüfeği, 221 kuru sıkı tabanca ele geçirildiğini aktararak, trafik denetimlerinde de 1 milyon 181 bin 873 aracın denetlendiğini, 308 bin 518 araca para cezası uygulandığını, 4 bin 180 aracın trafikten men edildiğini aktardı.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerle, Ankara'ya bağlı çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Dağlı, son 1 yılda Çorum'da farklı türlerde 22 kilo 200 gram uyuşturucu madde ile 93 bin 417 sentetik ecza, 1 milyon 444 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 9 bin 193 litre sahte içki ele geçirildiğini vurguladı.

Dağlı, terörle mücadele kapsamında 39 FETÖ ve 49 DEAŞ üyesinin tutuklandığını, 596 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıda bir gazetecinin, 6 Haziran'da Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk'ü zincirle darbettikleri iddia edilen yabancı uyruklu D.H.H. ile A.A.M.M'nin yakalanıp yakalanmadığını sorması üzerine Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan bilgi istedi.

Pehlivan'ın, şahısların kaçak yollarla yurt dışına çıktığını söylemesi üzerine Dağlı, "Onlar yurt dışına çıktı, bir daha da girmesi mümkün değil." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Zülkif Dağlı Jandarma Güvenlik Politika Güncel Haberler

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