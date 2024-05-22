Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mecitözü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse'yi ziyaret eden Dağlı, ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ardından Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar'a ziyarette bulunan Dağlı, çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Dağlı, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki çocuk ve gençlerin hem eğitim alabileceği hem de kaliteli zaman geçirebileceği bir mekana kavuştuğunu söyledi.

Dağlı, açılış töreninin ardından Elvançelebi köyünde faaliyet gösteren Anne Lezzeti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, kooperatif üyeleriyle sohbet etti.