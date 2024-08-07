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Çorum Valisi Zülkif Dağlı İlçelerde İncelemelerde Bulundu

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kargı, Osmancık ve Laçin ilçelerinde incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, ilçelerdeki kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Kargı, Osmancık ve Laçin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Dağlı, kısa süre önce göreve başlayan Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy'u ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli'yi ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Kargı Müftülüğünce 4-6 yaş grubu çocuklar için açılan yaz Kuran kursunun açılışını gerçekleştiren Dağlı, çocuklarla sohbet etti.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada kursları ve gençlik merkezlerini çok önemsediğini, çocukların kurslar sayesinde zararlı alışkanlıklardan uzak duracağı merkezlere kavuştuğunu söyledi.

Ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıda kamu kuruluşlarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelen dağı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Osmancık ilçesine geçen Dağlı, kısa süre önce göreve başlayan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Ardından Baltacı Mehmet Paşa Toplantı Salonundaki toplantıda kamu kurumlarının temsilcileriyle yatırımları değerlendiren Dağlı, emniyet ve asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, Osmancık'ın ardından Laçin ilçesinde kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Emre Konak'ı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Dağlı daha sonra ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Laçin'de yürütülen kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Zülkif Dağlı Osmancık Laçin Kargı Politika Güncel Haberler

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