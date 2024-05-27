Üye Girişi
Haberler

Çorum'un 4. OSB'si Yeşil Konseptinde Dizayn Edilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 'Yeşil OSB' konseptinde dizayn edileceğini söyledi. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Arsa tahsis ücreti alınmayacak.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) "Yeşil Osb" konseptinde dizayn edileceğini söyledi.

Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İskilip'e 8 kilometre mesafede kurulan İskilip Osb'de altyapı çalışmalarını kısa süre içinde başlatacaklarını bildirdi.

Altyapı ve üstyapıların 2 yılda tamamlanacağını öngördüklerini belirten Dağlı, bugünden itibaren yatırımcılarla görüşmelere ve parsel çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Osb'de çevreci faktörlere öncelik verileceğini belirten Dağlı, "Son zamanların konsepti, Dünya Bankasının da bu konuda teşvikleri var, Yeşil OSB. Yeşil OSB kurulması son derece önemli. Zaten yeşillikler içerisinde bir yer İskilip ilçemiz. Tam bir yeşil OSB konseptine uygun şekilde burayı dizayn edeceğiz. Su kaynaklarının doğru kullanılması, enerjinin doğru kullanılması adına da bunu hep birlikte çalışarak dizayn etmiş olacağız." dedi.

Arsa tahsis ücreti alınmayacak

Dağlı, İskilip OSB'nin yatırımcılara önemli teşvikler sağlayacağını, arsa tahsisinden ücret alınmayacak olmasının da önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini uyguladığını ifade eden Dağlı, İskilip OSB'nin de bu stratejiye uygun olarak yatırımcıların kullanımına sunulacağını vurguladı.

75 hektar alana kurulacak OSB'deki parselleri sanayicinin istediği ebat ve şekilde ayarlayacaklarının altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Taslak imar planı üzerinden sanayicilerimizin taleplerine uygun olarak parsellerimizi ayıracağız. Hangi sanayicimize ne kadar büyüklükte, ebatta ve şekilde parsel ihtiyacı var ise ona uygun olarak parsellerimizi oluşturmak suretiyle ön tahsis protokolü ile tahsisimizi yapacağız. Milli Emlak'tan aldığımız bir yer üzerine organize sanayi bölgesi tesis edildiği için burada yerle ilgili bir para talebimiz yok. Yani bedelsiz olarak tahsis yapacağız. Sadece altyapı katılım bedeli olacak. Maliyet ne ise her yerde olduğu gibi altyapı katılım bedeli ödenecek. Yani arsaya herhangi bir arsa tahsis bedeli ödenmeyecek. Bu da önemli bir avantaj. Teşvik kapsamında olmamız önemli bir avantaj. Inşallah bugünden itibaren ülkemizin her yerine sanayicilerimizi İskilip Organize Sanayi Bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da tahsis bedeli alınmamasından dolayı yatırımcının ortalama bir dekar alanda kurulacak tesis için ortalama 2 milyon lira civarında maliyetten kurtulabileceğini kaydetti.

Toplantıya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Zülkif Dağlı İskilip Çorum OSB Ekonomi Güncel Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Bakmadan Geçme

Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942 Zaha şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Zaha podyum müziği hangisi? #9917 #127926 Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Aktürkoğlu podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Mertens podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Ziyech şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ziyech podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Icardi şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Icardi podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem riski var mı? Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması GS TV YOUTUBE canlı izleme linki var mı?
Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title