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Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda El Konulan Mal Varlıkları Açıklandı

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliye ait 597 banka hesabındaki 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 liraya, 51 gayrimenkul ve 10 araca el konulduğunu bildirdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliye ait 597 banka hesabındaki 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 liraya, 51 gayrimenkul ve 10 araca el konulduğunu bildirdi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Mayıs ayında, internet üzerinden örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütüne yönelik Çorum merkezli önemli bir faaliyet gerçekleştirildiğine dikkati çeken Dağlı, Çorum, Ankara, Amasya, Çanakkale, İstanbul ve Rize'de gözaltına alınan 29 zanlıdan 24'ünün tutuklandığını, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

"Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında zanlıların mal varlıklarına el konulduğunu bildiren Dağlı, "Çeşitli markalarda 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 lira olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konulmuştur." dedi.

Öte yandan kentte mayıs ayı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 229 uygulamada, hakkında arama kararı bulunan 486 kişinin yakalandığını belirten Dağlı, bunlardan 92'sinin tutuklandığını, hakkında kayıp ihbarı yapılan 22 kişinin de bulunduğunu açıkladı.

Dağlı, denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 36 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 756 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Trafik birimlerince denetlenen 101 bin 732 aracın 23 bin 942'sinin sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı, abartılı egzoz, kural dışı modifiye ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi nedenlerden 589 aracın trafikten menedildiğini vurguladı.

Dağlı, 10 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 997 sentetik ecza hapı, 1396 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 540 litre sahte içki, 327 kilogram kaçak tütün, 364 bin makaron ele geçirildiğini anlattı.

Vali Dağlı, asayiş birimlerince yakalanan 5 DEAŞ üyesi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 FETÖ üyesinin de Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 592 hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirten Dağlı, buradaki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelenlere yönelik sorgulamalarda haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişinin yakalandığını ifade etti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateş virüsü taşıyan keneler ve orman yangınları konusunda herkesi duyarlı davranmaya davet eden Dağlı, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi ve düğünlerde silahla eteş edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Zülkif Dağlı Banka Çorum Politika Güncel Haberler

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