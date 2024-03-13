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Çorum Valisi Dağlı'dan özel gereksinimli bireylere özel ilgi

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, özel gereksinimli bireylerle iftar yaptı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, özel gereksinimli bireylerle iftar yaptı.

Beyazay Derneği, Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği tarafından Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına eşi Nurgül Dağlı ile birlikte katılan Vali Zülkif Dağlı, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Özel bireylerle tek tek yakından ilgilenen Vali Dağlı, öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Devletin her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirmek için bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışacaklarını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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