Üye Girişi
Haberler

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulacak aile destek merkezi, özel bireyler ve annelerinin yaşam kalitesini arttıracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde Türkiye'ye örnek olacak projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. İlk olacak proje çerçevesinde özel birey çocuklar ve annelerinin toplumla entegrasyonlarını sağlamak, yaşam kalitelerini artıracak sosyal aktiviteler, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği aile destek merkezi kurulacak. Merkez, evde aile ortamında yaşamlarını sürdüren özel bireyler ve annelerinin toplumla bütünleşmesine katkıda bulunacak.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde kurulacak aile destek merkezi, özel bireyler ve annelerinin yaşam kalitesini arttıracak.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öncülüğünde Türkiye'ye örnek olacak projenin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı. İlk olacak proje çerçevesinde özel birey çocuklar ve annelerinin toplumla entegrasyonlarını sağlamak, yaşam kalitelerini artıracak sosyal aktiviteler, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin verileceği aile destek merkezi kurulacak. Merkez, evde aile ortamında yaşamlarını sürdüren özel bireyler ve annelerinin toplumla bütünleşmesine katkıda bulunacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, özel birey çocuklar ve annelerinin toplumla entegrasyonuna yönelik aile destek merkezi açacaklarını söyledi. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezleri (ADEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Vali Dağlı, Çorum'da kadınların hem sosyalleşeceği hem de üretim yaparak boş zamanlarını değerlendirebilecekleri iki tane aile destek merkezinin bulunduğunu belirterek, her iki merkezde de kadınlara yönelik eğitimler devam ederken kursiyerlerin çocuklarının da merkezlerde açılan kreş ve anaokulunda eğitim aldığını söyledi.

Gelecek aylarda kent merkezinde özel birey çocuklar ve annelerine yönelik bir merkez açmayı planladıklarını belirten Vali Dağlı, merkezde anneler ve özel birey çocuklarının toplumla bütünleşmelerini sağlayacak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Aile Destek Merkezleri'ndeki faaliyetlerin aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına, kadınların mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı vurgulayan Vali Dağlı, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.

Vali Dağlı, konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Vali Dağlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan ve beraberindekiler, Aile Destek Merkezlerindeki Dikiş-Nakış, Ahşap Boyama ve Dekoratif Süsleme, Tasarım, Mutfak ve Aşcılık, El Sanatları, Sağlıklı Yaşam Kurslarına katılan 128 kursiyerin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı Türkiye Yerel Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title