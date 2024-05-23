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Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Mecitözü ilçesi olan deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Yozgat, Samsun ve Tokat'ta da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4,7 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Amasya'nın Merzifon ilçesi olarak rapor ettiği depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Mecitözü Samsun Yozgat Amasya Deprem Tokat Çorum AFAD Gündem Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

JokerAllame:

Allah bir daha deprem faciası yaşatmasın hala toparlanamadi insanlar sen koru yarabbim

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volkan yucebas:

joker abi sen kötü değilmissin be abi

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