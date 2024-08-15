Üye Girişi
Haberler

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Dağlı, dernek başkanı Sultan Kümbet'e teşekkür etti ve toplumun tüm dinamiklerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum'un kanaat önderlerinden Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Kümbet ile bir araya geldi.

Vali Dağlı, Sultan Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaretinde dernek çalışmaları hakkında Sultan Kümbet'ten bilgi aldı. Vali Dağlı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden Kümbet, "Bizler kardeşiz. Bu kapı sizlere her zaman açık. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa devletimizin tüm birimleri yanımızda. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız için teşekkür ederim" dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve halkla bir araya gelmeye devam ettiklerini dile getiren Vali Zülkif Dağlı, "Valilik olarak toplumun tüm dinamiklerinin yanınızdayız ve kapımız her zaman açık. Her türlü talebe ve müracaata hazırız. Biz hizmet makamındayız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyor, herkes için gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Çünkü çok çalışmaya, gayret etmeye ve yavrularımızı geleceğe hazırlamaya mecburuz. Bu konuda büyük bir gayretimiz var. Rabbim milletimizi, devletimizi, kardeşliğimizi daim, niyazlarımızı ve niyetlerimizi de kabul etsin inşallah" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zülkif Dağlı Sivil Toplum Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi? CUMA HUTBESİ 16 Ağustos 2024 16 Ağustos Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi? 16 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!
title