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Çorum'da bulunan tarihi eserler Güney Kore'de sergilenecek

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Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da bulunan tarihi eserler, Güney Kore'nin başkenti Seul ile Gimhae kentlerinde 6 ay boyunca sergilenecek. Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won ve Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim, işbirliği protokolüne imza attı.

Hititlerin başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin, Güney Kore'nin başkenti Seul ile Gimhae kentlerinde 6 ay boyunca sergilenmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won ve Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim, işbirliği protokolüne imza attı.

Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Çorum Belediyesi ile Güney Kore'nin Gimhae Belediyesinin 2018 yılından bu yana "kardeş belediye" olduğunu söyledi.

İki şehir arasında karşılıklı yapılan ziyaretlerde Hititlerin Güney Kore'de tanıtılması yönünde anlaşma yapıldığını belirten Dağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların onay sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

Dağlı, Hititlere ait 220'den fazla tarihi eserin Güney Kore'de sergilenmesinin iki ülke için de faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Aşgın da Çorum ve Gimhae'nin nüfus, kültürel yapı, sanayi ve kalkınmışlık açısından benzerlik gösterdiğini vurguladı.

Kısa süre önce ziyaret ettikleri Gimhae'de misafirperverlikle karşılandıklarını anlatan Aşgın, ardından müzecilerden oluşan bir heyetin de Çorum'a geldiğini bildirdi.

Aşgın, Çorum'dan götürülecek tarihi eserlerin Gimhae Ulusal Müzesi ve Seul Müzesi'nde sergileneceğini ifade etti.

Jiyeon Kim de Hititlerin dünyadaki ilk demir çağı medeniyetlerinden olduğuna dikkati çekerek, bu medeniyete ait eserlerin Seul'de sergilenecek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Jiyeon Kim, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Yun Hyeung-won ise Güney Kore'de de Hititler gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan değerlerin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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