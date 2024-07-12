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Çorum Valisi: 15 Temmuz hain darbe girişimi asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır

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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin asil milletimizin kahramanlık destanıyla hüsrana uğratıldığını belirtti. Vali Dağlı, bu mücadelenin vatan, bayrak, hürriyet ve birlik beraberlik için ne pahasına olursa olsun devam edeceğini vurguladı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "15 Temmuz hain darbe girişimi asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Zülkif Dağlı, devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak ettiğimizi söyledi.

"Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne asla taviz vermeden sahip çıkacağını tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır" diyen Vali Dağlı, "Ülkemizin geleceğine kasteden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz, Türk milletinin evlatları birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı bayrağımızla yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırmış, Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edeceğimizi vurgulayan Vali Dağlı, şunları kaydetti; "O kara gecede halkın gücü tankın, topun ve uçağın gücünü yenmiş, demokrasimiz geleceğe güvenle taşınmış, şanlı bayrağımız inmemiş ve ezanlarımız dinmemiştir. Böylesine kutlu bir mücadele bize, vatan mevzubahis olduğunda milletimizin hiç düşünmeden aynı safta, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bizler, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medarıiftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde; bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını; kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu vatan, millet, bayrak, istiklal ve bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 15 Temmuz dahil tüm şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdine sağlık, esenlik ve huzur dolu günler diliyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Darbe Girişimi Zülkif Dağlı Demokrasi 15 Temmuz Hürriyet Çorum Yerel Politika Haberler

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