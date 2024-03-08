Çorum Valisi Dağlı, "siber suçlar" ve "dolandırıcılık" olaylarına dikkat çekti

ÇORUM - Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı," "Barış ve kardeşliğin şehri olan Çorumumuzda toplumsal düzeni bozmaya çalışanların huzur ve sükunu kaçıranların, çocuklarımızı ve gençlerimiz zehirlemek isteyen zehir tacirlerinin, kısaca her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlediği basın toplantısında kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda konuşan Vali Dağlı, huzuru bozmaya çalışanlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekerek, kolluk kuvvetlerinin her alanda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti.

"166 bin 831 şahıs sorgusu yapılmıştır"

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının asayiş birimlerince 7 bin 73 adet devriye faaliyeti, 16 adet şok uygulama, 15 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Vali Dağlı, "Bu uygulamalarda 166 bin 831 şahıs, 72 bin 223 aracın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 549 şahıs yakalanmış, kayıp olarak aranan 26 şahıs bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda 71 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 153 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. 161 bin 207 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan araç sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 634 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için servis araçları sürekli denetlenmiş ve denetimler devam etmektedir. Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup, 3 bin 748 otobüs, 2 bin 177 kamyon denetlenmiş kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

7 DEAŞ, 3 FETÖ üyesi yakalandı

Terörle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Dağlı, "DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Aile içi şiddet olaylarında toplam 493 tedbir kararı uygulanmıştır. 4 bin 70 vatandaşımıza KADES ve UYUMA projeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde internet üzerinde yapılan sanal devreyi faaliyetleri kapsamında incelenen haber siteleri, bloglar ve sosyal medya platformlarında içeriği suç teşkil edebileceği değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen sosyal medya hesaplarının erişim engellemesi maksadı ile Açık Kaynak Araştırma Raporları tanzim edilerek adli makamlardan alınan kararlar sonucunda erişi e kapatılmıştır. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 111, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 3 site olmak üzere toplam 114 site bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna ihbar kanalı üzerinden raporlanmasına müteakip idari tedbir çerçevesinde bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 12 URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Bildiğiniz üzere ülkemizde 31 Mart tarihinde Mahalli İdareler Seçimi yapılacak. Yaklaşan bu seçimle ilgili vatandaşlarımızın oylarını demokratik bir ortamda güven ve huzur içerisinde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesi 10 şüpheli tutuklanmıştır. Güvenlik birimlerimizin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının yanı sıra, çocuklarımızı ve gençlerimiz başta uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutmak adına ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde bilgilendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile kültür, sanat ve sportif faaliyetlere yönlendirme gibi önleme ve korumaya yönelik çalışmalarımızda yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken toplumun her kesimi ile ele ele vererek işbirliği ve koordinasyon içerinde çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

"Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz"

Suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini vurgulayan Dağlı, "Barış ve kardeşliğin şehri olan Çorum'umuzda toplumsal düzeni bozmaya çalışanların huzur ve sükunu kaçıranların, çocuklarımızı ve gençlerimiz zehirlemek isteyen zehir tacirlerinin, kısaca her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Birkaç gün sonra da, ayın 11'i itibariyle Ramazan ayını eda etmeye başlayacağız. Ramazan'ın manevi atmosferine yakışır bir şekilde yaşanması noktasında, dost, akraba ve komşularımızın yanı sıra ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, yetimler, üniversite öğrencileri, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeler, aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek ramazanın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım. Yanımızda iftarlık yemeğimizi de getirerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı da ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmeye, imkanlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim" dedi.

Vali Dağlı, kadınların 8 Mart Dünya kadınlar gününü de kutlayarak sözlerini sonlandırdı.