Yunus Emre Haberleri - Yunus Emre Kimdir - Haberler

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Yunus Emre Haberleri

Yunus Emre haber, Yunus Emre son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yunus Emre

Yunus Emre Biyografisi

Doğum Tarihi1.1.1240 / 1.1.1321

Yunus Emre Kimdir ?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen hocası, şair bir erendir
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2 yaşındaki Kerem Ali'nin bayrak sevgisi duygulandırıyor

2 yaşındaki Kerem Ali'nin bayrak sevgisi duygulandırıyor

Yunus Emre - 5 Saat Önce
Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Eserlerine Anadolu'yu taşıyan ressam: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Yunus Emre - 6 Saat Önce
Polis 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Polis 3 bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Yunus Emre - 7 Saat Önce
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yunus Emre - 7 Saat Önce
Çorum haberleri: İskilip'te Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Çorum haberleri: İskilip'te Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Yunus Emre - Dün 18:57
Osmaniye yerel haberleri: Osmaniye'de 58 Günlük Sma Hastası Eslem Bebek Yardım Bekliyor

Osmaniye yerel haberleri: Osmaniye'de 58 Günlük Sma Hastası Eslem Bebek Yardım Bekliyor

Yunus Emre - Dün 17:23
1. Saros Yarı Maratonu koşuldu

1. Saros Yarı Maratonu koşuldu

Yunus Emre - Dün 16:33
1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

Yunus Emre - Dün 10:25
Kırşehir haber: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası Resmi Törenine Katıldı

Kırşehir haber: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası Resmi Törenine Katıldı

Yunus Emre - Dün 09:30
İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 19 Eylül 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul ARNAVUTKÖY elektrik kesintisi listesi! 19 Eylül 2022 Arnavutköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Yunus Emre - Dün 07:58
Son dakika haberi... Bayat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Bayat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yunus Emre - 18.09.2022
MHP'li Akçay, 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu' programına katıldı

MHP'li Akçay, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katıldı

Yunus Emre - 18.09.2022
Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 Altınordu: 0

Yunus Emre - 18.09.2022
Manisa politika haberi: Kula 'da 'MHP İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantısı yapıldı

Manisa politika haberi: Kula 'da "MHP İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

Yunus Emre - 18.09.2022

Osmaniye yerel haberleri: Osmaniye'de 58 Günlük Sma Hastası Eslem Bebek Yardım Bekliyor
Ağır sıkletle, Türkiye A Milli Güreş Takımı'ndan Dünya Şampiyonası'nda bir ilk

Ağır sıkletle, Türkiye A Milli Güreş Takımı'ndan Dünya Şampiyonası'nda bir ilk

Yunus Emre - 18.09.2022
Sakaryaspor: 3-2

Sakaryaspor: 3-2

Yunus Emre - 18.09.2022
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 Sakaryaspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 3 Sakaryaspor: 2

Yunus Emre - 18.09.2022
TFF 2. Lig: Düzcespor: 0 24 Erzincanspor: 2

TFF 2. Lig: Düzcespor: 0 24 Erzincanspor: 2

Yunus Emre - 18.09.2022
Motosikletleri aynı yöntemle çalıp kayıplara karışıyor

Motosikletleri aynı yöntemle çalıp kayıplara karışıyor

Yunus Emre - 18.09.2022
72 yaşındaki tenisle tanıştı

72 yaşındaki tenisle tanıştı

Yunus Emre - 18.09.2022
Kütahya 3. sayfa haberi... Antalya'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Kütahya'da toprağa verildi

Kütahya 3. sayfa haberi... Antalya'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Kütahya'da toprağa verildi

Yunus Emre - 18.09.2022
Petrol gaspı yapan bir zanlı tutuklandı

Petrol gaspı yapan bir zanlı tutuklandı

Yunus Emre - 18.09.2022
Sırbistan'da '2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması' düzenlendi

Sırbistan'da "2. Barış Oku Bölgesel Okçuluk Yarışması" düzenlendi

Yunus Emre - 17.09.2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattını test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattını test etti

Yunus Emre - 17.09.2022
YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavı 37 ülkede yapıldı

Yunus Emre - 17.09.2022
Son dakika haberi: Antalya'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Kütahya'da toprağa verildi

Son dakika haberi: Antalya'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Kütahya'da toprağa verildi

Yunus Emre - 17.09.2022
Eskişehir yerel haberi... Tepebaşı Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü İçin Anlamlı Kutlama

Eskişehir yerel haberi... Tepebaşı Belediyesi'nden Dünya Temizlik Günü İçin Anlamlı Kutlama

Yunus Emre - 17.09.2022
Firari silahlı soygun ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

Firari silahlı soygun ve hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yunus Emre - 17.09.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Eylül 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Eylül 2022

Yunus Emre - 17.09.2022
Petrol istasyonu gaspına karışan bir zanlı tutuklandı

Petrol istasyonu gaspına karışan bir zanlı tutuklandı

Yunus Emre - 17.09.2022
Türk Eğitim-Sen Başkanı: 'Mensubiyete göre yönetici atarsanız, mesleğimizin saygınlığını zedelerler'

Türk Eğitim-Sen Başkanı: "Mensubiyete göre yönetici atarsanız, mesleğimizin saygınlığını zedelerler"

Yunus Emre - 16.09.2022
Pakistan'da Karaçi Belediyesi ile YEE arasında mutabakat zaptı imzalandı

Pakistan'da Karaçi Belediyesi ile YEE arasında mutabakat zaptı imzalandı

Yunus Emre - 16.09.2022
Burhan Akbudak: 'Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum'

Burhan Akbudak: "Bu takımın bir parçası olduğum ve hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum"

Yunus Emre - 16.09.2022
Adana haberi... Arnavutköy Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin Açılışında Konuşan Ekrem İmamoğlu Vatandaşlara Seslendi: 'Burayı Koruyun, Kollayın, Daha...

Adana haberi... Arnavutköy Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin Açılışında Konuşan Ekrem İmamoğlu Vatandaşlara Seslendi: "Burayı Koruyun, Kollayın, Daha...

Yunus Emre - 16.09.2022
Engelli yaşlıları ve çocukları dilendiren çetenin 3 milyon liralık para akışı deşifre edildi

Engelli yaşlıları ve çocukları dilendiren çetenin 3 milyon liralık para akışı deşifre edildi

Yunus Emre - 16.09.2022
Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerden İBBSK Başkanı Keleş'e ziyaret

Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçilerden İBBSK Başkanı Keleş'e ziyaret

Yunus Emre - 16.09.2022
Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsünden Türkçenin tanıtımı için iş birliği

Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsünden Türkçenin tanıtımı için iş birliği

Yunus Emre - 16.09.2022
Samsunspor'da 10 futbolcu henüz forma giyemedi

Samsunspor'da 10 futbolcu henüz forma giyemedi

Yunus Emre - 16.09.2022
Japonların yaptığı iğne oyaları Tokyo'da sergileniyorGeleneksel motifler Türklerin elinden çıkanları aratmıyor

Japonların yaptığı iğne oyaları Tokyo'da sergileniyorGeleneksel motifler Türklerin elinden çıkanları aratmıyor

Yunus Emre - 15.09.2022
Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da KPSS dolayısıyla iki semt pazarının yeri değişti

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da KPSS dolayısıyla iki semt pazarının yeri değişti

Yunus Emre - 15.09.2022
Tokat haber! Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Tokat haber! Tokat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Yunus Emre - 15.09.2022
Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Yunus Emre - 15.09.2022
Ordu haberleri | Ordu'ya atanan öğretmenler ev buluncaya kadar otellerde misafir edilecek

Ordu haberleri | Ordu'ya atanan öğretmenler ev buluncaya kadar otellerde misafir edilecek

Yunus Emre - 15.09.2022
AK Parti'li Bekle'den 'Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek' açıklaması

AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması

Yunus Emre - 15.09.2022
Son dakika haber | Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Son dakika haber | Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Yunus Emre - 15.09.2022
Ankara spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 Çankaya FK: 1

Ankara spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 Çankaya FK: 1

Yunus Emre - 14.09.2022
Küçükçekmece'de velilerin servis ve ders saati isyanı: Vaatler yerine getirilmedi, aylık 650 TL böyle olmaz

Küçükçekmece'de velilerin servis ve ders saati isyanı: Vaatler yerine getirilmedi, aylık 650 TL böyle olmaz

Yunus Emre - 14.09.2022
Kılıçdaroğlu, dünya şampiyonu olan Grekoromen Güreş Milli Takımını kutladı

Kılıçdaroğlu, dünya şampiyonu olan Grekoromen Güreş Milli Takımını kutladı

Yunus Emre - 14.09.2022
KTO Başkanı Gülsoy: 'Ahilik kültürü gelecekte de yaşatılması gereken bir felsefedir'

KTO Başkanı Gülsoy: "Ahilik kültürü gelecekte de yaşatılması gereken bir felsefedir"

Yunus Emre - 14.09.2022
Filistin 12. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Filistin 12. Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Yunus Emre - 14.09.2022
Adana gündem haberleri... Adana'da yorulan atı yumruklayan zanlıya 15 gün barınak temizleme cezası

Adana gündem haberleri... Adana'da yorulan atı yumruklayan zanlıya 15 gün barınak temizleme cezası

Yunus Emre - 14.09.2022
Tekirdağ haberleri... Çerkezköy'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Tekirdağ haberleri... Çerkezköy'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Yunus Emre - 14.09.2022
Dünya Cam Yılı, 'CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu' ile kutlanacak

Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak

Yunus Emre - 14.09.2022
Mersin spor: Toroslar'da hareket dolu hafta

Mersin spor: Toroslar'da hareket dolu hafta

Yunus Emre - 14.09.2022
Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü

Yunus Emre - 14.09.2022
Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Dünya şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Yunus Emre - 14.09.2022
Japon zanaatkarların işlediği el emeği yemeni oyaları, Tokyo'da görücüye çıktı

Japon zanaatkarların işlediği el emeği yemeni oyaları, Tokyo'da görücüye çıktı

Yunus Emre - 14.09.2022
Son dakika haberleri! Yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Yunus Emre - 14.09.2022
Yunus Emre Enstitüsü Bükreş'te 3 binden fazla kamu görevlisine Türkçe öğretti

Yunus Emre Enstitüsü Bükreş'te 3 binden fazla kamu görevlisine Türkçe öğretti

Yunus Emre - 13.09.2022
Aileden güreşçi: Yunus Emre Başar

Aileden güreşçi: Yunus Emre Başar

Yunus Emre - 13.09.2022
13 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

13 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Yunus Emre - 13.09.2022
İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 13 Eylül 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 13 Eylül 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Yunus Emre - 13.09.2022
YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor

YEE'nin başlattığı 196 ülkede çevrim içi Türkçe kursu için kayıtlar devam ediyor

Yunus Emre - 12.09.2022
12 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

12 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Yunus Emre - 12.09.2022
İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 12 Eylül 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul SULTANGAZİ elektrik kesintisi listesi! 12 Eylül 2022 Sultangazi ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Yunus Emre - 12.09.2022
Yunus Emre Başar'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Yunus Emre Başar'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Yunus Emre - 11.09.2022
SPOR Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

SPOR Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Yunus Emre - 11.09.2022
Pişmiş Toprak Sempozyumu Dünya'da büyük yankı uyandırıyor

Pişmiş Toprak Sempozyumu Dünya'da büyük yankı uyandırıyor

Yunus Emre - 11.09.2022
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