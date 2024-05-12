Macaristan'da Yunus Emre büstü açıldı

Macaristan'ın Keçkemet kentinde, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında mutasavvıf ve şair Yunus Emre anısına Macar sanatçı Györgyi Lantos tarafından yapılan büstün açılışı gerçekleştirildi.

Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak'ın ev sahipliğinde Lakitelek Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) işbirliğiyle geçekleştirilen açılış törenine, TBMM'nin 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türk-Macar Kültür Yılı Komiseri Peter Hoppal, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreter Yardımcısı Henrietta Balajthy, Macaristan Parlamentosu Türk Dostluk Grubu Başkanı milletvekili Attila Tilki, Budapeşte YEE Müdürü Mustafa Aydoğdu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lezsak, Macaristan'ın kültürel değerlerinin bulunduğu Hungarikum Ligette Müzesi'nde, Türk-Macar Kültür Yılı çerçevesinde 13'üncü yüzyılın en önemli Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre'nin büstünün açılmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lezsak, "Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mesajları bugün de hala geçerliliğini koruyor. Bu büst, iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel alışverişin kalıcı bir sembolü olacak." dedi.

Hungarikum Ligette'in aynı zamanda bir okul olduğunu kaydeden Lezsak, burada yakın zamanda Türkçe dersleri başlatacaklarını ifade etti.

Budapeşte Büyükelçisi Karanis Ekşioğlu da Hungarikum Ligette Müzesi'nin bulunduğu Lakitelek kasabasının halihazırda yalnızca Macar kültürünün kıymetli hazineleri için değil aynı zamanda da Türk dünyasının kültürel değerleri için önemli bir buluşma noktası haline geldiğine işaret etti.

Karanis Ekşioğlu, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından Yunus Emre'nin heykelinin bu güzel mekanda yer almasının kendileri için mutluluk vesilesi olduğunu ifade ederek, Macaristan'ın zamanında kendi kültür merkezlerinin ismini önce şair Balint Balassi sonra besteci Liszt Ferenc'in ismini verdiği gibi Türkiye'nin de yurt dışındaki kültür merkezlerine Yunus Emre adını verdiğini anlattı.

Halihazırda 65 ülkede Türk dilini, kültürünü, sanatını tanıtan 85 YEE merkezinin bulunduğunu hatırlatan Karanis Ekşioğlu, "Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık değerleri, her iki halkın ortak değerleri arasında yer alıyor. Bu büst, onun felsefesini ve şiirlerinin evrenselliğini gelecek nesillere aktaracak önemli bir simge." dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye-Macaristan dostluğunun somut bir göstergesi olarak düzenlenen bu törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Yunus Emre'nin Türk dilini çok güzel ve etkili bir şekilde kullanarak insanları iyi ve güzel olana davet eden, şiirlerinde insanlığı kuşatan evrensel mesajlar verdiğini söyledi.

Konuşmalar sonrası, Budapeşte YEE'de Türkçe öğrenen Macar halk müziği sanatçısı Tilla Török ve grubu tarafından Yunus Emre'nin şiirlerinin Türkçe ve Macarca seslendirildiği bir konser düzenlendi.