TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Meksiko'da, Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.
Yunus Emre Enstitüsü Meksika Koordinatörü Salih Gültekin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarette, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da yer aldı.