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SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?

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SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Survivor All Star 2024'te dün akşam (9 Haziran) bir elenme daha yaşandı. Kimin elendiği konusunda çeşitli araştırmalar bulunuyor.

9 Haziran Pazar akşamı Survivor All Star'ın eleme düellosu heyecanı doruktaydı. TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2024 All Star'ın son bölümünde, Batuhan ve Ogeday dokunulmazlık kazanarak İstanbul biletlerini garantilediler. Diğer yarışmacılar, Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda, düelloda karşı karşıya geldi. İlk turda Nefise, Yunus Emre'yi mağlup ederken, Atakan ile Seda arasındaki mücadeleyi Seda kazandı. Atakan ve Yunus Emre'nin finaldeki kıyasıya mücadelesi izleyenleri soluksuz bıraktı. Peki, Survivor'dan elenen son isim kim oldu? 9 Haziran Pazar gecesi Survivor All Star'a veda eden isim kimdi? SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?İşte, son bölümde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı...

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2024'te 13 Haziran'da gerçekleşecek büyük final öncesinde son eleme düellosu büyük bir heyecan yarattı. Bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda, eleme potasına girdi. Performansa göre yapılan eşleşmelerde, ilk olarak Nefise ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin sonunda Nefise, 5-0 gibi net bir skorla Yunus Emre'yi mağlup ederek eleme potasından çıkmayı başardı.

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

İkinci karşılaşmada Atakan ile Seda kozlarını paylaştı. 5 olanın kazandığı bu turda Seda, 4-0'lık bir üstünlükle Atakan'ı mağlup ederek adaylıktan çıktı. Böylece eleme düellosunun finalinde Atakan ve Yunus Emre kaldı.

Survivor All Star 2024'ün son eleme düellosunun final etabında, Atakan ve Yunus Emre karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelenin sonunda, atışlarda Atakan, Yunus Emre'yi 5-3'lük skorla mağlup etti. Böylece Survivor All Star'dan elenen son yarışmacı Yunus Emre oldu.

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?

YUNUS EMRE NE DEDİ?

Survivor All Star 2024'ten elenen Yunus Emre, gözyaşlarını tutamayarak duygusal bir veda konuşması yaptı. Yunus Emre, vedasında şunları söyledi:

SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?

"Zor bir hayat yaşadım, 30 yaşına kolay gelmedim. Gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Yaş ilerledikçe bazı şeyleri karşılıksız verirken, çamur sıçratmayı büyümekle ilgili edilebilir aslında. Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi... Burada beni ben olarak kabul ettiniz ve gerçekten hep kazanmaya çalıştınız. Ben büyürken hep şu sözü duydum: 'Her şeyin bir bedeli var.' Evet, bir bedel ödedik ama bu sadece yarışmanın zorluğuydu. Eğip bükmeden beni ailenizin içine aldınız. Beni ben olarak bir yerlere getirip dünyanın kirletmiş olduğu çamurlardan beni arındırdınız. Yeni bir kimlik verdiniz. Her şey için minnettarım. Ve mutlu gideceğim buradan. Çok zorlamayayım, konuşamıyorum, anlayan anladı."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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