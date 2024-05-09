Survivor All Star'da son eleme heyecanı yaşandı ve 8 Mayıs Çarşamba akşamı haftanın elenen yarışmacısı belli oldu. Dört güçlü ismin mücadele ettiği düelloda bir isim, adaya ve şampiyonluk hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? SURVİVOR İLK DÜELLODA KİM ELENDİ? Survivor'da kim elendi? Yunus Emre mi, Furkan Kızılay mı? İşte ayrıntılar..

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Mavi takımdan Furkan, Yunus Emre ve Batuhan ile Kırmızı takımdan Sercan, düelloda yerlerini aldılar. Eleme potasındaki yarışmacılar arasında ödül değişikliği yapıldı. İlk turda adaylıktan ismini sildiren yarışmacılar, istedikleri iki kişiyi seçerek ödülden faydalanabilecekler. Toplam altı kişi ödül kazanacak ve ödül olarak kuzu tandır, pilav ve probiyotik yoğurt sunulacak. Kazanan yarışmacıların annelerine de Anneler Günü nedeniyle yoğurt yapma makinesi hediye edilecek.

İlk tur eşleşmelerinde Yunus Emre ve Sercan, birbirleriyle mücadele etti. Sercan Yıldırım, geriden gelerek 5-4 skorla Yunus Emre Özden'e karşı galip geldi. Bu sonuçla Sercan, ilk turda adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi ve aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

İlk tur eşleşmelerinde diğer yarışmacılar Batuhan ve Furkan karşı karşıya geldi. Batuhan, rahat bir şekilde 5-1'lik skorla Furkan'a karşı galip geldi. Bu sonuçla ilk düellonun kazananı Batuhan oldu ve adını adaylıktan sildirmiş oldu.

İlk turu geçemeyen iki isim, Yunus Emre ve Furkan, final düellosunda karşı karşıya geldi. Düellonun final eşleşmesinde Furkan, Yunus Emre'ye karşı 5-1'lik bir skorla mağlup oldu ve adaya veda etti.