Yunus Emre, Anadolu'nun Manevi Mimarı Anılıyor

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, asırlardır insanlığa ilham oluyor.

Kesin doğum tarihi bilinmeyen, Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre, çeşitli kaynaklara göre 13'üncü yüzyılın ortası ile 14'üncü yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşadı.

Türk İslam halk düşüncesinin en önemli yapı taşlarından Yunus Emre'nin 1307-1308'de yazdığı "Risaletü'n-Nushiyye" ile vefatının ardından sevenlerinin derlediği şiirlerinden oluşan "Divan" isimli iki önemli eseri bulunuyor.

Her müminin arzuladığı ilahi aşkı anlattığı şiirlerini halk diliyle yazan, "Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" dizelerinin sahibi, Anadolu irfanının sembolü Yunus Emre, her yıl mayıs ayında Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Vefatının 704'üncü yılı dolayısıyla Mihalıççık ilçesine bağlı eski adı Sarıköy olan kırsal Yunusemre Mahallesi'ndeki türbesinde Valilik tarafından gerçekleştirilecek törenle yad edilecek büyük Türk düşünürü anısına 12 Mayıs'a kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

"Düşüncelerini İslam dini temelinde oluşturmuştur"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamil Sarıtaş, AA muhabirine, Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre'nin Türk tasavvuf edebiyatının Anadolu'daki kurucusu kabul edildiğini ve şiirlerinde her müminin arzuladığı ilahi aşkı dile getirdiğini anlattı.

Yunus Emre'nin sade ve gösterişsiz bir hayat yaşadığını belirten Sarıtaş, sözleriyle ve yaşantısıyla 13. yüzyıldan bugüne kadar tanıyan her insanın kabinde taht kurmayı başardığını vurguladı.

Sarıtaş, Yunus Emre'nin kısa, özlü ve etkili sözleriyle tasavvuf alanında etkili olduğunu dile getirerek, "Her daim İslam'ın iman, aşk, umut ve adalet üzerine kurulan zaman ve mekan üstü mesajlarının taşıyıcısı olmuştur. 'Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez' ve 'her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası' diyen Yunus Emre'nin yaşamının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen düşünceleriyle diri kalmaya ve diri kılmaya devam etmektedir." dedi.

Yunus Emre'nin Anadolu halkında manevi duyguların oluşmasını sağlayan en önemli kişilerden biri olduğunun altını çizen Sarıtaş, şöyle devam etti:

"Onun kullandığı dil halkın anlayacağı kadar sade olduğundan pek çok kişiye rehber olmuştur. Yunus Emre, Haçlı seferleri, Moğol istilaları ve birçok isyanın, saltanat kavgalarının bulunduğu yani insanların acı çektiği bir dönemde kardeşlik, iyilik gibi kavramlar üzerinde yazdığı şiirleriyle, kişiliğiyle insanların iç dünyasını aydınlatarak fikirleriyle Anadolu'da birlik ve beraberliğin kurulmasını sağlamıştır. Tüm beylikleri gezerek onlara birlik olmanın önemini aktararak toplumsal bir hizmet ortaya koymuştur. Düşüncelerini İslam dini temelinde oluşturmuştur. Dolayısıyla insanlığa bakışında eşitlik ilkesine hayli önem vermiştir. Kimseyi birbirine üstün görmeyen Yunus Emre, herkesin aynı haklara sahip olduğunu söyler ve yönlendirdiği halka bu bakış açısını kazandırmaya çalışır."

Sarıtaş, Yunus Emre'nin küçük meseleleri, basit uğraşları dava edinmediğini, sevgi, aşk, irfan ve hizmetle gönül yapmaya çalıştığını belirterek, "Kendisinin esas uğraşısının gönüller yapmak olduğunu ifade etmiştir. İslam'ın emrettiği gibi toplumdaki insan ilişkilerinin sevgi bağı üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu yüzden 'aşk' kavramını sıkça kullanmıştır." diye konuştu.

"Her türlü şiddetin önlenmesinde Yunus düşüncesine ihtiyacımız var"

Prof. Dr. Sarıtaş, Yunus Emre'nin Anadolu'da "halk hekimi" gibi dolaşarak halkın yaşadığı sorunlara çözümler getirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Dün olduğu gibi bugün de Yunus Emre'nin diline ve gönlüne muhtaç olduklarını ifade eden Sarıtaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuğa ve kadına şiddetin, hatta her türlü şiddetin önlenmesinde Yunus düşüncesine ve inanç şekline ihtiyacımız var. Yunus gönüllü müminlere, Yunus gönüllü dervişlere, Yunus gönüllü anne-babalara, Yunus gönüllü öğrencilere, Yunus gönüllü patronlara, Yunus gönüllü başkanlara, Yunus gönüllü memurlara, Yunus gönüllü doktorlara ihtiyacımız var. Bu nedenle Yunus'u sadece okul, cadde ve enstitü isimlerinde değil, hayatımızın her anında yaşatmalıyız. Yunus Emre, Anadolu İslam kültür ve medeniyet geleneğimizde olduğu gibi yeniden dini ve ahlaki inşada soyut motive aracımız olabilir. Bizler bugün Yunus Emre'nin mirasına sahip çıkarak, sadece bedenimizi değil aynı zamanda ruhumuzu da doyurmaya gayret etmeyi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, insanlar arasında ayrım yapmamayı ve ilişkileri sevgi bağı üzerine kurmayı öğrenmeli ve öğretmeliyiz."