GAÜN Öğrencileri Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri Barış Eşiyok Türkiye şampiyonu, Yunus Emre Taş ise Türkiye ikincisi oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Taekwondo Türkiye Şampiyonasında GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Barış Eşiyok 68 kg'da Türkiye birincisi olurken, Yunus Emre Taş ise 58 kg'da Türkiye ikincisi oldu.

Öğrencilerin kazandığı başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade eden GAÜN Rektörü Dr. Arif Özaydın, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi'nin yetiştirdiği sporcuların farklı branşlarda uluslararası ve ulusal düzeyde önemli başarılara imza attığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, "Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimiz önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personellerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP