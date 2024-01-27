Üye Girişi
Haberler

Muğla'dan Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan sporcu Yunus Emre Karasaçlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan sporcu Yunus Emre Karasaçlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kickboks Şampiyonası Antalya'nın ev sahipliğinde başladı. Bir hafta sürecek olan şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Şampiyonada Muğla'yı temsil eden Seydikemerli sporcu Yunus Emre Karasaçlı ise gösterdiği performansla takdir topladı. Genç sporcu, 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Antalya Muğla Antalya Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title