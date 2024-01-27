Muğla'dan Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan sporcu Yunus Emre Karasaçlı, Antalya'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Kickboks Şampiyonası Antalya'nın ev sahipliğinde başladı. Bir hafta sürecek olan şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Şampiyonada Muğla'yı temsil eden Seydikemerli sporcu Yunus Emre Karasaçlı ise gösterdiği performansla takdir topladı. Genç sporcu, 75 kilogram Low Kick branşında Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. - MUĞLA