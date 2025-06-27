Tiflis'te Türk-Gürcü Şairler Buluşması Düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Gürcistan Yazarlar Evi işbirliğinde "Edebiyatın İzinde: Türk-Gürcü Şairler Buluşması" konulu etkinlik düzenlendi.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, Gürcistan Yazarlar Evi'nde gerçekleşen programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Gürcistan Yazarlar Evi Müdürü Ketevan Dumbadze ve Türkiye ile Gürcistan'dan şairler katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Orbay, etkinliğin önemini vurgulayarak, "Sizlerin yazdıkları bizlerin dönüm noktalarının anahtarıdır." dedi.

Türkçe ve Gürcücenin renkli ve zevkli diller olduğunu belirten Orbay, şiir çevirilerinin bir anlamda "şifre çözümü" niteliği taşıdığını vurguladı.

Orbay, iki ülkenin kültürel benzerliklerinin edebiyata da yansıdığını söyleyerek, "Bu ortak ilham, şiir aracılığıyla derinleşiyor. Böyle bir ortamda bulunmak benim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Dumbadze ise burada yaptığı konuşmada, her iki tarafın edebi üretkenliğine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

"Konuştuğumuz dil sevgi dili, şiir dili olsun, savaşlar olmasın." ifadesini kullanan Dumbadze, Gürcü şairlerin şiirlerinin Türk edebiyat dergilerinde yer alacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinliğin koordinasyonunu yürüten Zekeriya Gültekin ise şiirin birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Yunus Emre, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için' der. Biz de bu buluşmayı tam da bu anlayışla; kelimeler aracılığıyla kalplere ulaşmak, gönül köprülerini pekiştirmek için düzenledik." diye konuştu.

Gültekin, Yazarlar Evi'nin sadece tarihi bir yapı olmadığını, aynı zamanda edebiyatın yaşayan bir hafızası olduğunu vurgulayarak, "Bu evde Türk ve Gürcü şiirinin birlikte yankılanması, bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen şairler, kendi şiirlerini birbirlerinin dillerine çevirdi, birebir atölye çalışmaları gerçekleştirdi ve edebi paylaşımlarda bulundu.

Atölye süresince gerçekleştirilen karşılıklı çevirilerle oluşturulan şiirler, ilerleyen günlerde yayımlanacak iki dilli bir seçkiyle okuyucularla buluşacak.

Programa Türk ve Gürcü şairlerinden Baki Ayhan Asiltürk, Hayriye Ünal, Mehmet Can Doğan, Mehmet S. Fidancı ve Ömer Erdem ile Ninia Sadgobelaşvili, Irma Beridze, Giorgi Balakhaşvili, Şota Vekua, Vakhtang Vakhtangadze ve Gio Zedvakeli katıldı.