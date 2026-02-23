AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, sahurda öğrencilerle bir araya geldi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Eskişehir Yunus Emre Öğrenci Yurdunda sahur yaptı.

Kız öğrencilerle bir araya gelen Gürcan, gençlerin eğitim süreçleri, akademik hedefleri ve gelecek planlamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Gürcan, gençlerle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duaya amin demenin güzelliğini birlikte yaşadık. Gençlerimizin samimiyeti, enerjisi ve umut dolu hayalleri sahurumuza ayrı bir anlam kattı." dedi.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en önemli güç olduğunu vurgulayan Gürcan, onların nitelikli eğitim imkanlarına erişimi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.