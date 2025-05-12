ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde yapılan yürüyüş ve dans gösterileri büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 8 bin 500 öğrenci, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve dans gösterileri düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişi törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların dördüncü gününde, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan 8 bin 500 öğrenci, ellerinde Divanu Lugati't-Türk'te yer alan kelimelerden oluşan dövizlerle Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, burada Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yürüyüşe katılan öğrenciler ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İlklerin yaşandığı, çok büyük katılımlı, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk yürüyen sözlüğünü burada hayata geçirdik. Umuyorum sadece ülkemizde değil tüm dünyada ses getirecek bir işi hep beraber başardık. Çünkü bu Türk Dil Bayramı. Türk Dili, bizim ana vatanımızın yanı sıra bizim söz vatanımız. Vatan söz konusu olunca her şey biter. Birlik ve beraberliğin önüne hiçbir şey geçemez."

Konuşmaların ardından Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.

Etkinliklere, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.