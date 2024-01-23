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Uluslararası öğrencilere yönelik Kariyer Akademisi programı sona erdi

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Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Akademisi programı tamamlandı. Törende 40 öğrenci sertifikalarını aldı. Dernek Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen "Kariyer Akademisi" programı sona erdi.

Dernek binasında düzenlenen törende akademiye katılan 40 öğrenci sertifikalarını aldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Altun, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Güzel bir programı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altun, "Akademi kapsamında 10 ders işlendi. Öğrencilerimiz farklı konularda eğitim aldı. İkinci dönemde de güzel projeleri hayata geçireceğiz. Ücretsiz kurslarımıza tüm öğrencileri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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