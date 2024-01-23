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Elazığ'da 3 araç karıştı, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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