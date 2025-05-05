Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Kutlanıyor

Eskişehir Valiliğince, 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla video hazırlandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Eskişehir'de üniversite eğitimi gören 16 uluslararası öğrenci, büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz." sözünü kendi dillerinde seslendirdi.

Paylaşıma, "İnsanlığa birlik, kardeşlik çağrısı yapan Yunus Emre'nin sevgiye davetine daha çok ihtiyacımız var. Savaşların, gözyaşının devam ettiği günümüzde onun sesi insanlığın geleceğine dair umutlarımızı yeşertmekte, yüreğimize su serpmektedir." notu düşüldü.