Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişi törenlerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında, Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi, Türkçe Fermanı okudu.
Tren Garı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.
Cumhuriyet Parkı'ndaki etkinlikte, Vali Çiçekli ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dil Bayramı mesajı okundu.
Etkinlik, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların Karaman semalarında uçuş gösterisiyle son buldu.
Gün boyunca devam edecek etkinliklerde spor müsabakaları, konferanslar ve fener alayı düzenlenecek.