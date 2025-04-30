Meksika'da Türk Kültürü Etkinliği: Türk Kahvesi ile Dostluk Köprüleri Kuruldu

YUNUS Emre Enstitüsü Meksika Türk Kültür Merkezi, Türkiye ile Meksika arasında kültürel diplomasiye katkı sağlayan bir etkinlik düzenledi. Meksika'nın farklı eyaletlerinden gelen milletvekilleri, Türk kahvesi ekseninde düzenlenen programda bir araya geldi.

Telekonferans yoluyla etkinliğe katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Meksikalı milletvekillerine dostluk mesajlarını ileterek, onları ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Türk kültürünün evrensel değerleriyle dünyaya açıldığını vurgulayan Aliy, enstitü olarak farklı coğrafyalarda kültürler arası etkileşimi artırmayı hedeflediklerini ve Meksika'da Türk kültürüne gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik değil, kültürel anlamda da gelişmekte olduğuna işaret etti. Esenli, kültürel faaliyetlerin dostluk köprüleri kurduğunu söyledi. Türkiye-Meksika Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Campeche Milletvekili Elda Castillo Quintana, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu eşsiz kültürel deneyimi kendilerine sunduğu için Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

TATLAR VE GELENEKLER BULUŞTU

Etkinliğe katılan milletvekillerine Yunus Emre Enstitüsü Meksika Koordinatörü Salih Gültekin tarafından Türk kahvesi, lokum ve Yunus Emre eserleri sunuldu. Ardından bahçede düzenlenen uygulamalı kahve yapımı bölümünde, katılımcılar kendi kahvelerini hazırladı ve Türk kahvesi geleneğini birebir deneyimledi. Sunulan geleneksel ikramlıklar büyük beğeni topladı.