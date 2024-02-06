6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anma yürüyüşü düzenlendi

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, depremde yaşamını yitiren yurttaşlar, Hatay'da Defne Dostluk Parkı'ndan Yunus Emre Parkı'na yapılan yürüyüş ile anıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da yürüyüşe katıldı.

TİP, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da saat 03.30'dan itibaren Defne Dostluk Parkı'ndan Yunus Emre Parkı'na yürüyüşe başladı. Yürüyüşe; TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.