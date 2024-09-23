Üye Girişi
Haberler

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin adliyeye çöp poşeti giydirilerek götürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı iddialarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yanıt geldi. Bakan Yerlikaya, "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır." dedi.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili soruşturma açıldığını iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.

ADLİYEYE ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK GÖTÜRÜLDÜ

Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla ateş etmesi sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken yakalanan saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Saldırgana sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirildi. Saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

Geçti'ye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı iddia edildi. İddialara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.

"HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILMAMIŞTIR"

Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Ali Yerlikaya Ümraniye Polis

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });