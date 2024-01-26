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YEDAŞ, 3 Milyon Kullanıcısına Aydınlatma Hizmeti Sunuyor

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YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, Orta Karadeniz'de 3 milyonun üzerindeki kullanıcılarına elektrik enerjisi sağladıklarını ve 2023 yılı yatırımları kapsamında 336 bin aydınlatma talebini karşıladıklarını belirtti. YEDAŞ, sahadaki personeli ile 7/24 aydınlatma hizmeti vererek müşteri memnuniyetini üst noktalara taşıyor.

Orta Karadeniz'de 3 milyonun üzerindeki kullanıcılarına elektrik enerjisi sağladıklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Kaliteli ve kesintisiz enerji anlayışıyla 2023 yılı yatırımları kapsamında 336 bin aydınlatma talebini karşıladık, 17 bin 267 adet yeni sokak lambası montajı yaptık" dedi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde Kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti kapsamında 3 milyonun üzerinde kullanıcısına elektrik enerjisi sağlayan YEDAŞ, sahadaki 641 personeli ile 7/24 aydınlatma hizmeti veriyor. Sokak aydınlatmalarına yaptıkları yatırımlar ile trafik ve kent güvenliğini sağlamanın yanı sıra hizmet bölgesinde aydınlanmamış sokak kalmamasını hedefleyen YEDAŞ, bu anlayışı ile müşteri memnuniyetini üst noktalara taşıyor.

"Aydınlatma taleplerine en kısa sürede müdahale ediyoruz"

YEDAŞ'a ait sokak aydınlatmaları konusunda değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Kaliteli ve kesintisiz enerji anlayışıyla 2023 yılı yatırımları kapsamında 336 bin aydınlatma talebini karşılarken 17 bin 267 adet yeni sokak lambası montajı yaptık. İletişim kanallarımız aracılığıyla gelen aydınlatma taleplerinin büyük bir oranını karşıladık. Sorumlu olduğumuz bölgenin hava ve coğrafi şartları göz önüne alındığında günlük olarak çok fazla sayıda ihbar almaktayız. Şu anda sahada çalışan toplam 641 personelimiz ve 248 aracımız ile aydınlatma taleplerine mümkün olan en kısa sürede müdahale ediyoruz. Aydınlatma ekiplerimiz gün, saat, hava durumu ve bölge fark etmeksizin 7/24 aydınlatma ihbarlarına müdahale sağlıyor. Yalnızca gelen şikayet ve talepleri değil, günlük kontrollerimiz sayesinde bölgelerde tespit ettiğimiz arızaları da anlık olarak gidererek, oluşabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyoruz. YEDAŞ olarak, hizmet bölgelerimize yaptığımız yatırımları her geçen gün arttırarak müşteri memnuniyetini iyileştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yunus Emre Karadeniz Amasya Samsun Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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