AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Yunus Emre Yurdu'nu Ziyaret Etti
Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi'ndeki Yunus Emre Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrenci konaklama imkanları hakkında bilgi aldı ve yeni eğitim yılına hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Yunus Emre Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatipoğlu, ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'dan hem Yunus Emre Yurdu hem de kentteki diğer yurtların durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, öğrenciler için sağlanan imkanların önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Yurtlarımızda gençlerimiz için gerçekten çok kıymetli imkanlar sunuluyor. Konaklamadan sabah ve akşam yemeklerine, internetten sıcak suya, çalışma odalarından spor salonlarına kadar öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülmüş. Amacımız, gençlerimizin burada kendilerini evlerinde hissederek sadece derslerine ve hayallerine odaklanabilmeleri."

Yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Hatipoğlu, "Eskişehir'imizdeki yurtlarımız, kapılarını güvenle ve gönül rahatlığıyla öğrencilerimize açmaya hazır. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, biz de onların yanında olmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Politika
