Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
Kayseri'de Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, acil servislerde tedavi altına alındı. Bıçakla yaralanan vatandaşlar hastaneye başvurdu.
Kayseri'de kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.
Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın etti. Bıçakla elini ve ayağını yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel