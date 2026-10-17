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Galatasaray liderliğini 88. dakikada attığı golle korudu

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Galatasaray liderliğini 88. dakikada attığı golle korudu
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 88. dakikada attığı golle 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0 kazandı. 

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

THALISSON'UN KAFA VURUŞU DIŞARIDA

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

OSIMHEN KALECİYİ GEÇEMEDİ

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

SANE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45+1. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Osimhen'in çevirdiği topta Sane müsait pozisyonda topu auta yolladı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN GEÇİT YOK

60. dakikada Galatasaray’ın kullandığı kornerde Osimhen kafa vuruşunu yaptı. İrfan Can Eğribayat, başarılı bir refleksle topu yeniden kornere çeldi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

88. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Deniz Gül, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. İrfan Can Eğribayat’ın hatalı müdahalesinde sektirdiği top ağlarla buluştu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 19 puana yükselerek liderliğini korudu. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, derbide sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gençlerbirliği, zorlu Konyaspor deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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