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Çapraz sorguya alınan İmamoğlu mahkemede annesiyle cemevi anısını anlattı

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Çapraz sorguya alınan İmamoğlu mahkemede annesiyle cemevi anısını anlattı
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Savunmasını Hz. Ali’nin sözleriyle noktalayan Ekrem İmamoğlu, 436 sanıklı İBB Davası’nın dördüncü gününde annesiyle yaşadığı bir anıyı da mahkeme salonuna taşıdı. Siyasete atıldıktan sonra annesiyle birlikte gittiği cemevi ziyaretini anlatan İmamoğlu, annesinin o gün söylediği “Amin demiyorlar, Allah Allah diyorlar, daha güzelmiş” sözlerini aktardı.

  • Ekrem İmamoğlu, 436 sanıklı İBB Davası'nda dört gündür sürdürdüğü savunmasını 17 Ekim'de İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamladı.
  • İmamoğlu, savunmasında Alevi kültüründeki "40'lar Meclisi"nin eşitlik ve birlik fikrini yansıttığını anlattı.
  • İmamoğlu, annesiyle birlikte gittiği cemevinde annesinin "Amin demiyorlar, Allah Allah diyorlar, daha güzelmiş" sözlerini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, 436 sanıklı İBB Davası’nda dört gündür sürdürdüğü savunmasını tamamladı. Silivri’de görülen duruşmada toplumsal birlik ve farklı inançlara saygı konularına değinen İmamoğlu, siyasete başladıktan sonra annesiyle birlikte gittiği cemevinde yaşadıkları bir anıyı da anlattı.

ANNESİNİN SÖZLERİNİ AKTARDI

Savunmasında Alevi kültüründeki “40’lar Meclisi”ne değinen İmamoğlu, bu anlayışın eşitlik ve birlik fikrini yansıttığını ifade etti. İmamoğlu, ardından annesiyle birlikte bir cemevine yaptığı ziyareti anlatarak annesinin o gün söylediği sözleri paylaştı.

İmamoğlu, "Muharrem ayında bir gün Cemevine gideceğim, anneme dedim ki sen de benimle geleceksin anne.

"Uşağım ben oruçluyum" dedi. "Tamam, orada lokma yiyeceğiz, orada da insanlar oruçlu" dedim. "Yapma ya" dedi.

Anacığımla gittik. Orucunu açtı insanlar, dualar edildi. Çıktık arabaya bindik, annemin ilk lafı ne oldu biliyor musun?

"Uşağım" dedi, "Amin demiyorlar, Allah Allah diyorlar, daha güzelmiş" dedi ya. O kadar hoşuma gitti ki anamın o tarifi." ifadelerini kullandı.

DÖRT GÜNLÜK SAVUNMASINI TAMAMLADI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 436 sanığın yargılandığı davada, dört gün süren savunma 17 Ekim’de tamamlandı.

Savunmasının sonunda yargılama sürecine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren İmamoğlu, konuşmasını Hz. Ali’ye atfedilen “Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır” sözleriyle bitirdi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZafer Yuva:

Hırsız çaldığını saklamak için şeyini açar gösterirmiş, o hesap ekoda nerdeyse mahkemede şeyini açıp bakın ben çalmadım diye şov yapıyor..

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