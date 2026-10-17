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Burdur'da düğün yolunda kaza meydana geldi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Burdur'da düğün yolunda kaza meydana geldi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Burdur-Antalya kara yolunda düğüne gidenleri taşıyan otomobil bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti; kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BURDUR'da düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Kalem'in (49) kontrolünü kaybettiği 43 AAY 003 plakalı otomobil, önce bariyere, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süleyman Kalem'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Süleyman Kalem ile araçtakilerin dün gece Antalya'nın Elmalı ilçesinde yakınlarının kına gecesine katıldığı, bugün de Kütahya'daki düğün için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada, olay yerinde kazayı gören başka bir sürücü ise kullandığı 06 DG 588 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybedip refüje girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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