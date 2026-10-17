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Antalya'da fırtına Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü, bazıları dev dalgalarda yüzdü

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Antalya'da fırtına Konyaaltı Sahili'ni beyaza bürüdü, bazıları dev dalgalarda yüzdü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 80 km'ye ulaşan rüzgar uyarısının ardından Antalya'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Sahil beyaza bürünürken bazıları dalgalar arasında denize girdi, bazı noktalarda ağaçlar araç üzerine devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına, dev dalgalar oluşturduğu dünyaca ünlü sahili beyaza bürüdü.

Seyir terasından bu anları kaydetmek isteyenler güçlükle ayakta dururken, sahile inen bazıları da tehlikeye aldırış etmeyip dalgalar arasında yüzdü. Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için saatteki hızı 80 km'ye ulaşan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından öğle saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, dövdüğü falezleri ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü. Bu eşsiz manzarayı kaçırmamak isteyenler varyant seyir terasına akın etti. Cep telefonuyla o anları görüntüleyenler, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

Dev dalgalar arasında denize girdiler kulaç attılar

Sahil kısımdaki bazı vatandaş ve turistler tehlikeye aldırış etmeden dev dalgalar arasında denize girdi. Kimisi de, kıyıyı döven dalgalara ayaklarını soktu. Yine fırtına sebebiyle bisikletler ve tabelalar devrildi. Bazı noktalarda da ağaçlar kaldırım ve araç üzerlerine devrildi.

İlerleyen saatlerde yağışın da eşlik ettiği fırtınanın, gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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