İmamoğlu’na “Bizi satma” notu soruldu, horonla yanıt verdi!

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Ekrem İmamoğlu, 436 sanıklı İBB Davası’nda dördüncü gün savunmasını tamamlayarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada hâkim tarafından, Adem Soytekin’in kendisine okutulduğunu öne sürdüğü “Adem dik dur, bizi satma” içerikli not sorulan İmamoğlu’nun, horon üzerinden verdiği yanıt dikkat çekti.

ADEM SOYTEKİN'İN İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

İBB Davası’nın dördüncü gününde savunmasını tamamlayan Ekrem İmamoğlu'na, Adem Soytekin’in 16 Haziran 2025 tarihli ifadesinde dile getirdiği iddialar da soruldu. Mahkeme Başkanı, Soytekin’in cezaevinde avukatlar aracılığıyla baskıya maruz kaldığını, milletvekilliği teklif edilerek susturulmaya çalışıldığını ve kendisine Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen el yazısı notların okutulduğunu söylediğini aktardı.

SOYTEKİN’İN HATIRLADIĞI NOTTA NE YAZIYORDU?

Soytekin’in hatırladığını belirttiği notlardan birinde, “Adem, dik dur, bizi satma” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Mahkeme Başkanı’nın söz konusu notu İmamoğlu’na sorması üzerine İmamoğlu, böyle bir not yazıp göndermediğini söyledi.

İMAMOĞLU’NDAN “DİK DUR” YANITI

“Dik dur” sözünün olumlu bir anlam taşıdığını belirten İmamoğlu, “Durumu hatırlamıyorum. ‘Dik dur’ güzel bir laf. Yan durma, dik dur. Beğendim. Demişsem demişimdir. Ama öyle bir not yazmadım, göndermedim. Dik dur güzel bir sözdür. Durup durmamak kendi takdiridir. Keşke herkes dik dursa” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ORADA HORON DA DİK OYNANIR”

İmamoğlu, sözlerinin devamında horon üzerinden göndermede bulunarak, “Bizim orada horon da dik oynanır, Sayın Başkan. Belki aklıma oradan gelmiştir” dedi.

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